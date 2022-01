El frío congela el sábado en Zaragoza: la previsión y avisos por temperaturas mínimas

Nuevo fin de semana de frío y heladas generalizadas en Aragón, localmente fuertes en el Pirineo y en la Ibérica. El conjunto del territorio se etiqueta con el aviso amarillo de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), excepto en el Bajo Aragón. Por su parte, la Ribera del Ebro contempla un riesgo por temperaturas de hasta -6º. Más agresivo será el fío en Albarracín y el Jiloca, donde el aviso general sitúa el termómetro en -8º pero este podría alcanzar los -10º a nivel local.

En Zaragoza capital, donde también existe el riesgo por temperaturas mínimas, la madrugada del sábado situará al mercurio en un marcador en torno a los -2º; no obstante, la sensación térmica bajará a los -4º. Con la llegada del día, el termómetro no se situará en positivo hasta las 10.00. A partir de esta hora, las temperaturas subirán de manera progresiva hasta alcanzar su tope a las 16.00 horas, con 8º de máxima que, una vez alcanzados, descenderán rápidamente hasta situarse de nuevo en 0º a las 23.00 . La sensación continuará siendo menor, también en las horas centrales, y los rayos de luz no engañarán al frío.

Y es que la capital aragonesa, a pesar de las gélidas temperaturas, vivirá una jornada soleada de principio a fin, como el resto de Aragón. Cielos despejados en la Comunidad con intervalos de nubes bajas, brumas y bancos de niebla en la depresión del Ebro y oeste de Teruel. En el Pirineo las temperaturas aumentarán, mientras en Huesca capital las mínimas serán similares a las de Zaragoza pero no subirán más de los 6º. Más bruscamente cambiarán los termómetros en Teruel, con -6º de mínima y hasta 10º de máxima.