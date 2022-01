Detenido un vecino del Arrabal tras hallar cosido a cuchilladas al hombre con el que convivía

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional detuvo el pasado domingo por la mañana a Enrique S. B., de unos 55 años, como presunto asesino del hombre con el que llevaba bastante tiempo conviviendo en un piso del número 26 de la calle de Palencia, en el barrio del Arrabal de Zaragoza. La víctima, José Antonio R. R., era algo mayor que el supuesto homicida y trabajaba en el servicio de recogida de basuras de FCC.

Los investigadores sospechan que el crimen se produjo entre la 1.30 y las 2.00 del día 16 de enero, pero no fue hasta media mañana cuando hallaron el cadáver de la víctima cosido a cuchilladas. De hecho, parece que lo que se encontraron al acceder al domicilio por la terraza de la fachada fue un macabro escenario, en el que la Policía Científica y los forenses estuvieron trabajando durante varias horas.

La Policía ha precintado la puerta de la vivienda donde ocurrió el homicidio. Heraldo

El titular del Juzgado de Instrucción número 12 ha decretado el secreto de la diligencias, por lo que la Jefatura Superior de Aragón se limitó ayer a confirmar que se había detenido a una persona por la muerte de otra. Sin embargo, este periódico pudo averiguar que el arrestado fue este vecino del Arrabal, quien tuvo que ser asistido en Psiquiatría y todavía no ha prestado declaración en sede judicial. A diferencia del fallecido, este hombre llevaba años sin trabajar, ya que parece que en su día le fue reconocido algún tipo de invalidez. La Policía Nacional trata de saber ahora si esto fue consecuencia de alguna enfermedad mental.

Los vecinos del bloque donde ocurrieron los hechos, muy cerca del parque del Tío Jorge, no pudieron confirmar ayer si el detenido y la víctima eran pareja o simples compañeros de piso. El presunto homicida llevaba más de 20 años residiendo en el 3º A. Y cuando los vecinos empezaron a ver que José Antonio R.R. había empezado a vivir con él, les dijo que no podía hacer frente en solitario al coste del alquiler. Nada más. No obstante, ahora se investiga también qué tipo de relación mantenían ambos hombres para entender mejor las circunstancias en que se produjo el crimen.

Los investigadores sospechan que el ataque mortal se produjo antes de las 2.00, porque han recabado el testimonio de algún inquilino al que le despertaron unos gritos y un ruido extraño y fuerte, como un golpe seco.

En principio, parece que todo se quedó ahí y no fue hasta unas diez horas después cuando la sala del 091 fue alertada de cierto alboroto en un patio interior de un bloque de viviendas de la calle de Palencia. Al parecer, Enrique S.B. se encontraba en el balcón y sus fuertes risotadas no dejaron indiferentes a los vecinos. Cuando llegaron las patrullas de la Policía Nacional, el hombre se negó a abrirles, por lo que fue necesario recurrir a los Bomberos de Zaragoza para que llevaran una escala para acceder al interior.

No fue fácil entrar en el piso, sobre todo porque se desconocía qué estaba pasando dentro y se hacía necesario extremar las precauciones. Al final, desmontando la persiana exterior y rompiendo el cristal de la puerta, los agentes lograron acceder al escenario del crimen y arrestar al presunto autor. Poco pudieron hacer por la víctima, ya que su cuerpo yacía en el suelo sobre un gran charco de sangre y su asesino parecía haber intentado rajarlo después de muerto.

En cualquier caso, será la autopsia practicada al cadáver la que concrete la data del fallecimiento y determine si fueron las heridas de arma blanca las que lo provocaron. Porque los investigadores tampoco descartan que antes de ser acuchillado, el empleado de FCC recibiera golpes en la cabeza con algún tipo de objeto contundente. Las pesquisas del Grupo de Homicidios siguen abiertas para aclarar todos estos extremos.