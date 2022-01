El Tacpa rechaza anular los pliegos de la contrata de la limpieza de Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza puede continuar los trámites para adjudicar el contrato de la limpieza pública de la ciudad. En un acuerdo adoptado este martes, el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Tacpa) ha rechazado la mayor parte de los argumentos que esgrimió el grupo municipal del PSOE para anular los pliegos de condiciones de rigen el concurso público. El más importante es el hecho de que el contrato no esté dividido en lotes, decisión que el organismo avala finalmente. El acuerdo levanta la suspensión cautelar ordenada el pasado 12 de noviembre, por lo que puede continuar la tramitación.

El Tacpa rechaza el principal argumento del PSOE, que sostiene que la motivación de la falta de división en lotes fue “insuficiente, inadecuada, genérica e imprecisa”. Cita los diferentes informes que acompañan al expediente para sostener que los servicios técnicos municipales “justifican de manera adecuada la procedencia de no efectuar divisiones en lotes en este contrato”.

El organismo sostiene que “la decisión de dividir en lotes un contrato (...) forma parte del ámbito de discrecionalidad del órgano de contratación”. “No se aprecia arbitrariedad ni error manifiesto en la justificación dada, habiéndose justificado la falta de división en lotes de forma suficiente, y coherente con la necesidad del contrato”, concluye el acuerdo del Tacpa para zanjar esta cuestión.

Sí que le da la razón al PSOE en la cuestión del sistema de arbitraje, aunque no considera suficiente motivo como para anular los pliegos como solicitaban los socialistas. Según el citado grupo municipal, el hecho de que los conflictos o discrepancias en el desarrollo del contrato se dirimieran en la Cátedra de Contratación Pública Local de la Universidad de Zaragoza podía generar un conflicto de intereses, dado que sus miembros participaron en la elaboración de los pliegos.

Según el Tacpa, la Ley de Contratos del Sector Público no reconoce expresamente el sistema de arbitraje en este tipo de contratos, cuyas discrepancias se deben resolver en los tribunales. “En ningún caso, pueden someterse a arbitraje los efectos y extinción de los contratos administrativos”, resuelve el tribunal, aunque no entra en la cuestión del conflicto de intereses. En cualquier caso, sostiene que “la contradicción denunciada constituye un error o irregularidad no invalidante del pliego, pues es superable”.

En este sentido, ahonda en que la anulación del sistema de arbitraje no vulnera “los principios de igualdad, concurrencia competitiva y de proporcionalidad, pues no ha impedido concurrir a ningún licitador a la licitación ni producido perjuicio alguno a la hora de confeccionar las oferta ni ha condicionado su contenido”. Además, indica que los licitadores van a ver “incrementada la garantía de la tutela judicial efectiva”.

Hubo un tercer motivo de recurso que el Tacpa rechaza. Según el recurso del PSOE, los requisitos que deben tener las instalaciones fijas de la futura contratista “comportan un innecesario obstáculo a la igualdad de trato y libre competencia”, dado que favorecerían según su opinión a la actual adjudicataria.

El tribunal administrativo argumenta que “es precisamente al órgano de contratación, y no al licitador, al que corresponde determinar la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden satisfacerse mediante el contrato”. Concluye que no se acredita en qué medida se prima a unas empresas sobre otras, por lo que desestima este motivo de recurso.