Detenido en Francia el vecino de Gallur buscado por asesinar a su esposa en Tudela

La Policía francesa ha detenido este martes a José María Uruñuela Ansó, de 41 años y natural de la localidad zaragozana de Gallur, como presunto autor del asesinato de su mujer, Sara P. Y., de 38 años, en Tudela. Desde que se produjo el hallazgo del cadáver este lunes, los investigadores sospecharon que podía tratarse de un nuevo crimen de violencia de género. Principalmente, porque la puerta de la casa no estaba forzada y tampoco había saltado el dispositivo de alarma. La imposibilidad de contactar con el marido llevó al juez de guardia a dictar una orden de detención internacional. Y aunque se le buscó en Gallur, donde residen sus padres, y en Tauste, donde trabaja en una granja de cerdos, fue la Gendarmería francesa la que terminó dando con el paradero el fugitivo en Boisredon, localidad ubicada a 66 kilómetros al norte de Burdeos.

Según el auto del titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Tudela, el cadáver de la víctima presentaba varias cuchilladas asestadas "con un arma blanca de grandes dimensiones". Las alarmas se dispararon el pasado día 10, cuando la mujer, natural de Cortes, no acudió al colegio de Castejón donde trabajaba como maestra. Sin embargo, el magistrado considera que el asesinato se produjo "en un momento todavía no determinado entre los días 8 y 9 de enero".

Durante el registro de la vivienda de la pareja, la Policía Foral de Navarra halló el teléfono móvil del gallurano, que pudo olvidárselo o abandonarlo de forma intencionada allí para no ser rastreado mediante geoposicionamiento. La que no apareció fue la furgoneta Peugeot Rifter con la que José María Uruñuela Ansó iba a trabajar a Tauste, de ahí que también se facilitaran sus características y matrícula a todos los cuerpos de seguridad.

La policía francesa ha detenido a J. M. U., marido de la mujer asesinada en Tudela e investigado por su asesinato.



Gracias a la colaboración de todas las fuerzas policiales que se implican en la persecución de la violencia machista criminal.

Búsqueda en las Cinco Villas

La Guardia Civil y la Policía Local de Tauste estuvieron vigilando durante toda la mañana de este martes la explotación ganadera, ubicada en el barrio de Sancho Abarca, ya que no se podía descartar que el marido de la asesinada se hubiera refugiado allí. Sus padres residen en Gallur, pero la madre nació en Tauste y conserva una vivienda en la calle de Ramón y Cajal, que también se estuvo controlando por precaución.

Nunca hay palabras suficientes para condenar un nuevo asesinato del machismo criminal.



Nuestro cariño a la familia de la víctima y nuestro absoluto compromiso para erradicar toda expresión de violencia y de machismo



DEP Sara

🌹🌹 https://t.co/eMrF3Xz7lZ pic.twitter.com/tr7yVn00yS — Javier Remírez (@javierremirez) January 11, 2022

"La granja en la que trabaja este hombre está a las afueras del municipio y yo a él no lo conozco, pero todos lamentamos mucho esta trágica muerte", señalaba este martes el alcalde de Tauste, Miguel Ángel Francés. Especialmente afectada se mostraba la regidora de Gallur, Yolanda Salvatierra. "Conocía a la víctima porque era amiga de la cuadrilla de mi hija. Y lo que ha hecho su marido no tiene nombre. Desde que se casó, a él no se le veía por aquí. Pero sus padres siguen viviendo en el pueblo y son muy buena gente. Todo esto es muy doloroso", señalaba.

Esquela de Sara Pina, la mujer asesinada por su marido en Tudela. Heraldo.es

El primer asesinato machista del año ha causado una enorme conmoción en la localidad de Cortes, donde este miércoles se celebrará una misa a las 16.00 en recuerdo de la fallecida.

Fachada de la vivienda que todavía conserva en Tauste la madre del marido de la asesinada en Tudela. HA

El juez de guardia de Tudela había ordenado la detención de J. M. U. A. al considerar que existen indicios de que entre los días 8 y 9 de enero mató a Sara Pina, su mujer, asestándole “con gran violencia varias cuchilladas”.