El Tribunal de Cuentas detecta fallos en parte de los contratos de emergencia tramitados en 2020 en Zaragoza

El Tribunal de Cuentas ha advertido de fallos de diversa consideración en parte de los contratos de emergencia que, bajo el paraguas de los decretos para luchar contra la pandemia, se tramitaron en 2020 en el Ayuntamiento de Zaragoza. En concreto, sostiene que el 28% de los expedientes no estaban bien justificados y no deberían haberse acogido a este procedimiento especial, que permite evitar requisitos de transparencia, concurrencia y publicidad de los contratos ordinarios.

El trabajo de fiscalización, que este lunes ha motivado una comparecencia de prensa del PSOE municipal, se completó en octubre y afectó a todas las ciudades de más de 300.000 habitantes, doce en total. En casi todas ellas se detectaron fallos y ocho justificaron de forma "indebida, inadecuada o insuficiente" la tramitación de emergencia o hubo una "defectuosa planificación" de la gestión contractual. Una de ellas fue la capital aragonesa.

En el Ayuntamiento de Zaragoza se formalizaron 65 contratos de emergencia por 3,6 millones de euros. De esta cifra, el Tribunal de Cuentas extrajo una muestra de 18, que representaban más de la mitad del dinero desembolsado. El 28% de estos contratos no estaban "bien justificados". El organismo cita cinco expedientes concretos.

Los más destacados son los de las obras de conservación que, repartidas en tres lotes por un valor conjunto de 527.075 euros sin IVA, se desarrollaron en los colegios públicos de la ciudad. Según el Tribunal de Cuentas, "la tramitación de emergencia de estos contratos carece de cobertura legal", dado que los trabajos "no guardaban ninguna relación con la situación sanitaria".

El informe cita la Ofrenda virtual, que se adjudicó por 45.000 euros sin IVA. "El contrato no tenía por finalidad la adopción de una medida que, directa o indirectamente, estuviese encaminada a hacer frente a la situación sanitaria causada por el covid ni a evitar un riesgo catastrófico o una situación que supusiera grave peligro". "De la suspensión de la Ofrenda de Flores como consecuencia de la pandemia no se deriva la necesidad inminente de la realización de una Ofrenda virtual", dice el Tribunal. Algo parecido ocurría con unos trabajos en el Centro de Protección Animal, de 4.575 euros. El organismo dice que no se aportaron "datos concretos" que acrediten estas obras con la situación sanitaria.

El PSOE ha sido muy crítico con "la mala gestión" dado que hay obras que "carecen de cobertura legal", en referencia a las de los colegios. La portavoz socialista, Lola Ranera, ha exigido explicaciones al gobierno. Ha citado otros problemas detectados, como que Zaragoza, junto a Murcia, "no comprueba la solvencia" de las empresas.

La concejal de Hacienda, María Navarro, ha cargado contra el PSOE por cuestionar obras en colegios y les ha acusado de "demagogos" e "irresponsables". Ha recordado que el Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el PSOE, generó 6 millones de euros en contratos de emergencia. "El PSOE no puede criticar contratos o pequeñeces en procedimientos cuando todos los grandes ayuntamientos nos enfrentamos a una situación muy compleja y utilizamos un procedimiento que habilitó el Gobierno de España", ha declarado.