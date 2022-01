Tres detenidos en Zaragoza por agresiones en la calle

Tres jóvenes han sido detenidos en Zaragoza por un supuesto delito de lesiones, tras agredir a varias personas en la vía pública.

Los hechos, informan desde la Policía Local, han sucedido en torno a las 2.20 horas en la avenida de Cesáreo Alierta de la capital aragonesa.

Los detenidos son M. R. P., de 25 años, C. D. C. M., de 19 años, y B. J. C. G., de 22 años.