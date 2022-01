Malestar en Tauste por incluir la variante en el desdoblamiento de la carretera A-127

El proyecto del desdoblamiento de la carretera A-127 entre Ejea de los Caballeros y Gallur vuelve a generar controversia.La última reunión entre los ayuntamientos con la dirección general de Carreteras de la DGA, a finales de noviembre, se cerró con satisfacción después de que se anunciase que el proyecto asumiría diferentes mejoras propuestas por parte de los afectados en el periodo de alegaciones. Sin embargo, el anuncio por parte del Gobierno aragonés de que el primer tramo del trazado, entre Ejea y Tauste, conectará con la A-126 y no se detendrá en la rotonda de Tecnyconta para no afectar así a la huerta vieja, como pedían tanto el Ayuntamiento como la Plataforma de Afectados, ha levantado ampollas.

Las dos partes esperan recibir la resolución de las alegaciones para adoptar decisiones, pero ya adelantan su oposición frontal a lo que consideran como un incremento del impacto ambiental que causó en su día el trazado de la variante. El alcalde del PP de Tauste, Miguel Ángel Francés, apuntó que "se estudiarán medidas porque el malestar es tremendo". "Hay mejoras que se han aceptado pero no estoy conforme con que no se respete el acuerdo que tomamos entre las dos alcaldesas de Ejea y Gallur y el alcalde de Tauste de dejar el desdoblamiento en la rotonda de Tecnyconta hasta que se acometa el segundo tramo. Tauste no se opone al desarrollo de las Cinco Villas pero esa obra hipoteca nuestra huerta vieja", dijo Francés.

Carlos Buil, del PSOE, mostró su "decepción" por la "presunta decisión unilateral" de la DGA. Anunció el apoyo de su grupo a todas las decisiones de la plataforma de afectados y a la necesidad de buscar "amplios consensos".

El director de general de Carreteras, Bizén Fuster, explicó que aunque en el periodo de información pública no hubo ninguna alegación relativa a la variante de Tauste, la Plataforma de Afectados, a invitación suya, incluyó un escrito que la DGA estudió. Añadió que luego, tras analizar el escrito con los ayuntamientos de Ejea y Gallur, estos "no estaban de acuerdo". Dijo que lo "lógico" es dejar resuelta en la primera fase la conexión con la A-126 "porque es la que soporta mayor flujo de tráfico". "Lo he hablado con el alcalde de Tauste, con la Plataforma y con los otros ayuntamientos y será así. No nos desdecimos sino que no vamos a contemplar la posibilidad que hubiéramos tenido en cuenta si hubiera habido consenso de todas las partes", dijo.

Fuster ha firmado ya la resolución de las alegaciones y su departamento va a comenzar a enviarlas a los particulares y entidades que las presentaron dando por finalizado el trámite del proyecto de trazado. Será la empresa adjudicataria, previa licitación del Gobierno aragonés, la encargada de redactar el proyecto constructivo.