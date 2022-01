El emisario real promete llenar Zaragoza de "fantasía, teatro y seres mágicos" en la cabalgata de Reyes

La cabalgata de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente regresa este 2022 a las calles de Zaragoza en su recorrido habitual con 25 recreaciones artísticas. La comitiva real iniciará su itinerario de 3,2 kilómetros de distancia, uno de los más largos del país, a las 18.00 desde el colegio de Joaquín Costa y recorrerá el paseo de María Agustín, el paseo de Pamplona, la plaza de Aragón, el paseo de la Constitución, el paseo de la Mina, la plaza de San Miguel, el Coso, la plaza de España, la calle de Alfonso I y la plaza del Pilar. Los personajes fantásticos, la luz, la música, el teatro y el humor protagonizarán el desfile por las calles de la capital aragonesa que contará con 220 participantes.

Melchor, Gaspar y Baltasar no realizarán este año la tradicional llegada oficial a la ciudad, como en ediciones anteriores, para evitar la aglomeración de gente en un punto concreto de la ciudad y garantizar así las medidas sanitarias. De este modo, acudirán directos a sus carrozas reales para participar en el pasacalles. Asimismo, el Ayuntamiento de Zaragoza ha pedido al público asistente que, además de cumplir con la normativa vigente del Gobierno de Aragón en materia de prevención frente a la covid-19, se apliquen otra serie de recomendaciones como el uso de la mascarilla en niños menores de 6 años, que el público se disperse una vez haya transcurrido la cabalgata evitando así la formación de grupos de gente, que asistan al evento el menor número posible de acompañantes con el público infantil, y que no se acuda al recorrido con mucha antelación. La organización de la Cabalgata de Reyes 2022 también proveerá de mascarillas, infantiles y de adultos, a aquellas personas asistentes que, por el motivo que fuera, no dispusieran de ellas. Del mismo modo, se solicita al público que no consuma ni comida ni bebidas y que se evite fumar.

Magia en las calles

La cabalgata será encabezada por los caballos de gala de la Policía Local, a los que seguirán la primera parte de los patrocinadores con la carroza de El Rincón, los vehículos antiguos de Eichman o el autobús de Green Botanic. A partir de ahí seguirá el espectáculo con la parte más artística, cuya producción y dirección ha asumido este año de manera directa Zaragoza Cultural. El hinchable de la Estrella de Oriente, con K de Calle, abrirá un pasacalles de ensueño, teatro y música que en esta ocasión contará con menos participantes para salvaguardar y garantizar las medidas higiénico sanitarias. Así se minimizará el contacto y se aumentarán distancias entre los miembros de las comitivas y compañías que desfilan. De hecho, todos los miembros de la cabalgata portarán sus mascarillas, como marca la normativa actual para espacios exteriores.

El recorrido continuará con los carteros reales de PAI, el Señor Tornavís de Xarxa Teatre, los personajes fantásticos infantiles de Opakart, las Ocas de los Títeres de la Tía Helena, la marioneta gigante de Tomasa la Charradona, Fiers a Chevals de la compañía francesa Des Quidams, una marioneta gigante y musical con Caleidoscopio, los Bichos de Coscorrón, la Carroza de la Magia con Civi Civiac, los hinchables de la compañía gala Plasticients Volants, la carroza cañón con proyecciones de Hacedor de Proyectos, Dixie Rue del Percebe, la Carroza de Melchor, la Banda del Canal, la Carroza de Gaspar, la Orquesta de las Esquinas, la Carroza de Baltasar, la Carroza de Juguetes de Binomio Teatro, y la Locomotora del Carbón, de Almozandia.

Además, Zaragoza Cultural ha reservado 27 plazas (19 genéricas, 6 de CERMI y 2 a través de redes sociales) en las carrozas reales de la cabalgata para que los niños zaragozanos acompañen a la comitiva de sus Majestades de Oriente, y que fueron elegidas en diciembre mediante un sorteo.

Una vez llegada la comitiva real a la plaza del Pilar, Melchor, Gaspar y Baltasar serán recibidos por la vicealcaldesa de Zaragoza, Sara Fernández, y por la alcaldesa infantil de Zaragoza, Leyre Sánchez Cimas (del colegio La Milagrosa), para realizar la tradicional adoración en el Belén Gigante y el posterior mensaje destinado a los más pequeños de la casa desde el balcón del Ayuntamiento.