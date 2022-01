Camilo vuelve en 2022 a Zaragoza con otro gran concierto

Uno de los artistas del momento, el colombiano Camilo, vuelve a Zaragoza este 2022. Después de que el pasado mes de septiembre protagonizara la vuelta de los grandes conciertos musicales al Príncipe Felipe, el intérprete volverá a hacer sonar sus temas más populares en el pabellón zaragozano el próximo mes de julio.

Su primera gira por España, en 2021, fue todo un éxito que el artista quiere repetir, por lo que dará otro tour por el país este 2022, y recalará en la capital aragonesa en verano. Las entradas han salido a la venta este martes y se pueden adquirir en bitickets.com, y ya pueden darse prisa, porque vuelan.

El concierto será el 7 de julio en el pabellón Príncipe Felipe, a las 21.00, con la apertura de puertas a las 19.00. El precio de las entradas oscila entre 49,50€ y 82,50€

Camilo fue partícipe de la vuelta de la música a Zaragoza y logró congregar a más 3.000 personas en su concierto, que podrían haber sido muchas más de no ser por las restricciones por el coronavirus, ya que solo se permitía el 30% del aforo y, además, no estaba permitido levantarse del asiento. No cabe duda de que el intérprete, en esta ocasión, volverá a la capital aragonesa para hacer bailar a los zaragozanos con su estilo pop tan característico, el cual le ha llevado a hacer colaboraciones con artistas de mucho renombre como Selena Gomez, Shakira, Pablo Alborán, Karol G, o Shawn Mendes.

El artista, que se caracteriza por su bigote al estilo Dalí, lanzó el pasado mes de diciembre un nuevo éxito, 'Pesadilla', que ya ha superado las 13 millones de reproducciones en YouTube.

Además de Zaragoza, el colombiano tiene previsto visitar también Sevilla, el 18 de junio en La Cartuja; Madrid, el 26 de junio en el WiZink Center; Barcelona al día siguiente, en el Palau Sant Jordi; y Gran Canaria el 9 de julio en el Granca Live Fest.