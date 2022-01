Cabalgata de Reyes 2022 en Zaragoza: recorrido y horario

Vuelve la ilusión a la capital aragonesa. Tras un 2020 en el que la pandemia impidió celebrar la cabalgata de Reyes (no hubo desfile; sólo una retransmisión por plataformas digitales), este año el Ayuntamiento de Zaragoza no ha querido renunciar a este tradicional acto, que sin duda es uno de los más mágicos de la Navidad.

Mayores y pequeños podrán recibir como se merecen este miércoles, 5 de enero, a sus Majestades de Oriente, que llegarán a Zaragoza luciendo unas glamurosas mascarillas (a juego con sus trajes), al igual que hará toda la comitiva en todo momento. Aunque este año, Melchor, Gaspar y Baltasar no realizarán la tradicional llegada oficial a la ciudad para evitar aglomeraciones y acudirán directos a sus carrozas reales para participar en el pasacalles. Los personajes fantásticos, la luz, la música, el teatro y el humor protagonizarán el desfile por las calles de la capital aragonesa que contará con 220 participantes.

Sus Majestades de Oriente recorrerán las calles más amplias de la capital aragonesa, donde los asistentes puedan mantener más de distancias entre sí. No hay que olvidar que la de Zaragoza es una de las cabalgatas de España con un recorrido más amplio (3,2 kilómetros), lo que puede facilitar una mayor dispersión.

Desde el consistorio zaragozano han pedido al público asistente que, además de cumplir con la normativa vigente del Gobierno de Aragón en materia de prevención frente a la covid-19, se apliquen otra serie de recomendaciones como el uso de la mascarilla en niños menores de 6 años, que asistan al evento el menor número posible de acompañantes con el público infantil, y que no se acuda al recorrido con mucha antelación. La organización proveerá de mascarillas, infantiles y de adultos, a aquellas personas asistentes que, por el motivo que fuera, no dispusieran de ellas. Del mismo modo, se solicita al público que no consuma ni comida ni bebidas y que se evite fumar.

📣 IMPORTANTE 📣 #Zaragoza celebra el 5/01 la Cabalgata de Reyes👑🌠. Desde la organización se cumplirá con la normativa sanitaria. Estas son las medidas y recomendaciones para asistir.

Hoy el Emisario Real de Sus Majestades de Oriente dará todos los detalles.#NavidadZGZ pic.twitter.com/9S4Ol2294J — Zaragoza Cultura (@ZCultura) January 4, 2022

Horario y recorrido de la cabalgata de los Reyes Magos 2022 en Zaragoza

El recorrido es el mismo respecto a años anteriores. La salida de la comitiva en Zaragoza (18.00) se realizará, como es habitual, desde el Colegio Público Joaquín Costa, situado en el número 41 del paseo de María Agustín. Después de ir por esa vía hasta la Puerta del Carmen, continuará por paseo de Pamplona, plaza de Aragón, paseo de la Constitución, paseo de la Mina, plaza de San Miguel, Coso, plaza España, calle de Alfonso hasta llegar a la plaza del Pilar, donde serán recibidos por la vicealcaldesa de Zaragoza, Sara Fernández, y por la alcaldesa infantil de Zaragoza, Leyre Sánchez Cimas (del colegio La Milagrosa), para realizar la tradicional adoración en el Belén Gigante y el posterior mensaje destinado a los más pequeños de la casa desde el balcón del Ayuntamiento.

Así será la cabalgata en otras localidades de la provincia de Zaragoza