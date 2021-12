La Almunia de Doña Godina adjudica las obras de su nueva escuela infantil

La Almunia de Doña Godina contará con una nueva escuela infantil municipal en la avenida Corazón de Jesús. Para ello, el Ayuntamiento ha adjudicado recientemente las obras de construcción a la empresa Cobra instalaciones y servicios por un importe total de 913.404 euros, de los que 800.000 estarán subvencionados a cargo del plan Plus de la Diputación de Zaragoza 2021. Los trabajos se desarrollarán hasta junio de 2022 ante lo reducido del complejo actual de la calle Goya.

Para ello se ha elegido un solar de 1.048 metros cuadrados, donde hasta hace poco se levantaban los espacios que usaban la Policía Local y la brigada de obras y que a su vez sirvieron de sede para el antiguo parque de bomberos. Estos inmuebles han sido demolidos y se ha retirado el tejado de fibrocemento con amianto. Así, en el proyecto, redactado por el estudio de arquitectura Villar San Pío, constan más de 542 metros cuadrados para el edificio principal y otros 446 para patio de recreo.

Al mismo tiempo se han establecido más de 56 metros cuadrados para la acera trasera del palacio de San Juan. "La ubicación es la idónea, porque está dentro del perímetro del Casco Histórico, se regenera y reactiva el entorno de un edificio que es Bien de Interés Cultural (BIC) y además cuenta con zonas de aparcamiento y de acceso para vehículos", apunta la alcaldesa de la localidad, Marta Gracia. Con las nuevas instalaciones, "será luminoso, eficiente y habrá más espacio de aulas y de recreo", resume.

El edificio actual, que tiene problemas de humedades, cuenta con siete aulas, que se convertirán en nueve en el edificio proyectado. "No se prevén muchas más, pero ahora no hay margen para crecer, hay problemas de humedades y de salubridad y el patio no llega a 200 metros cuadrados", reconocía la regidora. En el nuevo edificio, con aislamiento por aerotermia, la planta baja se dedicará a aularios, comedor y sala multiusos; mientras en el primer piso, de unos 275 metros cuadrados, se ubicarán despachos de profesores, dirección y vestuarios.

Cesión de los antiguos silos

En concreto, habrá cuatro aulas de 0 a 2 años y cinco más para niños de 2 a 3. El patio estará divido por edades y contará con un porche cubierto. "Así los días de lluvia podrán salir a la calle sin mojarse", indica. "Se gana en espacios adicionales, porque no hay comedor ni sala multiusos, también en eficiencia energética. Es una gran mejora para las familias que están y las que puedan venir", sostiene la primera edil.

En cuanto al edificio actual, al que acuden cerca de 70 alumnos de todos los ciclos de infantil, el Ayuntamiento esperará hasta su desalojo para darle un nuevo uso. "Tenemos que estudiar bien los espacios que quedarán para saber qué hacer", puntualiza Gracia. Por otra parte, tras más de un año de espera, se ha hecho efectiva la cesión de la propiedad de los antiguos silos, en los que el Consistorio tiene previsto invertir cerca de 120.000 en su adecuación.