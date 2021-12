Calor en Zaragoza para este martes 28 de diciembre ¿Inocentada o realidad?

No es una inocentada, aunque llamar ola de calor al fenómeno de alza en las temperaturas máximas que experimentará buena parte de Aragón en este martes 28 de diciembre es algo exagerado. Más que ola, es olita; Zaragoza capital, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) llega este martes a los 17 grados centígrados en horas del mediodía, y aunque las primeras horas de luz solar van a ser más frescas (sobre los ocho grados) la evolución de los termómetros va a ser brutal en un intervalo de cuatro horas, y la temperatura se mantendrá en cifras muy aceptables para la época a final de la tarde (entre los 12 y 14 grados). En definitiva, es un día para cambiar abrigos por chaquetas o, al menos, ser conscientes de que esa prenda extra no será necesaria en las horas centrales del día, aunque no se espere un cielo excesivamente soleado. Eso sí, se descartan lluvias para toda la jornada.

Buen tiempo en Zaragoza este lunes 27 de diciembre. José Miguel Marco

Previsión del tiempo en Aragón este martes

La AEMET activará la alerta amarilla por viento de componente oeste con rachas muy fuertes en la Ibérica y el Pirineo. En el Pirineo se prevé un cielo nuboso o cubierto con precipitaciones. En el centro de Huesca, Cinco Villas, Ibérica de Zaragoza y oeste de Teruel se esperan intervalos nubosos. En el resto de Aragón, el cielo permanecerá poco nuboso o despejado. Las temperaturas mínimas irán en ascenso en la depresión del Ebro y en descenso en el resto; sin cambios en las máximas. Habrá heladas débiles en diversos puntos del Pirineo.

En Huesca capital, las temperaturas rondarán este martes entre los seis grados de mínima y los 14 de máxima; en Teruel, el termómetro variará entre los tres grados y los 17 de máxima.

Previsión del tiempo en el resto de España este martes

La AEMET prevé para este martes, intervalos de viento fuerte en Galicia, cordillera Cantábrica, Pirineos, sistema Ibérico, costa de Cataluña y zona de Levante y, aunque predominará una situación anticiclónica, un sistema frontal poco activo llevará nubosidad con lluvias y chubascos a Galicia y Pirineos. Las nubes se extenderán por la vertiente atlántica durante la primera mitad del día, junto con brumas o nieblas y probabilidad de precipitaciones ocasionales en la cordillera Cantábrica occidental, oeste del sistema Central, norte de Extremadura y sierras de Andalucía.

En el área mediterránea y el valle del Ebro, el cielo estará más despejado si bien con algunas nubes medias y altas al principio de la jornada y, en Canarias, cielo con intervalos de nubes bajas y poca probabilidad de lluvia débiles en el norte.

Las temperaturas diurnas descenderán en la mitad sur peninsular y aumentarán en el tercio norte y en medianías de Canarias, mientras que las mínimas descenderán en gran parte de la Península, excepto en el noroeste y el noreste, donde ascenderán, quedando las heladas restringidas a Pirineos.

El viento soplará de oeste y suroeste, con intervalos de fuerte en el litoral norte de Galicia, Alborán, interior de la Comunidad Valenciana y oeste de Baleares, y rachas fuertes en zonas montañosas de Galicia, Cantábrico y tercio este peninsular, mientras que en Canarias será flojo.

