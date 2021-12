El Club Deportivo Valdefierro reparte 172.000 euros después de que una vecina soñara que tocaría la lotería

La lotería de Navidad de 2021 ha pasado de largo por Aragón. Pero unos pocos afortunados sí que han podido hacerse con un pellizco. En el Club Deportivo Valdefierro han repartido 172.000 euros entre socios y vecinos en forma de participaciones del 91184, cuyas tres primeras cifras coinciden con uno de los cuartos premios, el 91179. Pero no se puede decir que les pillara por sorpresa. Antes de que acabara el mes de octubre ya se habían quedado sin una sola de las 6.800 participaciones que compraron desde la entidad. Todo, porque la tía de uno de los jugadores soñó que allí les sonreiría la suerte. Y enseguida corrió la voz.

"Soñé en verano que tocaba en el club y se organizó una gorda. Fue todo el mundo a comprar", cuenta María José Blasco, quien ya se puede decir que es la encarnación de la tan oída frase 'te lo dije'. Si alguien puede pronunciarla este miércoles, es desde luego ella. Pero, en esta ocasión, no porque no le hicieran caso. Estaba tan convencida que las participaciones se agotaron al poco tiempo de empezar a venderse e incluso llegó a sus oídos que había quien hablaba de una "pitonisa" que había adivinado que allí tocaría un premio.

"Pero yo ni pitonisa ni nada, solo me gusta mucho la lotería", recalca Blasco, que hasta recuerda cuándo tuvo aquel sueño, el 19 de julio. "Estaba en el bar del club viendo la televisión y dieron el premio, después me desperté sobresaltada. Esta mañana cuando he oído las tres primeras cifras ya creía que nos tocaba un premio gordo", resume Blasco, que recuerda que de no haber sido por la terminación se habrían hecho con 20.000 euros el décimo. "Hemos estado muy cerca, igual es para el Niño cuando cae el bueno", añade.

La centésima se cobra igual que una pedrea, a 100 euros el décimo. En este caso, como se vendieron participaciones de cinco euros, cada una se pagará a 25. No obstante, en suma el Club Deportivo Valdefierro ha podido repartir una gran cantidad de dinero -la mayor en un mismo número en toda la Comunidad- y cada familia tenía en torno a doce participaciones reservadas, lo que asciende a unos 300 euros en premios.

Las papeletas se acababan a tal velocidad que, como explica el vicepresidente de la entidad, Manuel Chaparro, hubo que dejar de vender a personas de fuera del club para que los jugadores, que son alrededor de 500, los entrenadores, unos 70, y su familias no se quedaran sin participación. Al final, casi todo el dinero se ha quedado entre los vecinos del barrio y en Mercazaragoza. Toda una alegría para empezar con buen pie la celebración de la Navidad.