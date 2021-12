Se suele decir que es más fácil que te caiga un rayo a que te toque el Gordo de la Lotería de Navidad o que antes encuentras una aguja en un pajar a saltar de alegría porque te llevas los 400.000 del primer premio. Pero la realidad es que siempre toca. Aunque según la aritmética, que no falla, solo exista una posibilidad de entre 100.000 de convertirnos en millonarios.

Pero lo que también se dice es que la esperanza es lo último que se pierde y que soñar es gratis. Por eso, quien más y quien menos, se plantea qué haría si su décimo fuera el premiado. Pagar la hipoteca, tapar agujeros varios o comprarse un coche siguen siendo la prioridad para muchos, sin olvidar "ayudar a los hijos".

"Esa es mi prioridad, compartirlo con ellos", dice el zaragozano José Ignacio Francés. Una intención que comparte Carmen Pérez Lasheras que, mientras hacía fila en una administración de loterías del Paseo de Independencia de Zaragoza, aseguraba "haberlo hablado ya con su marido: ayudaríamos a nuestros chicos y guardaríamos para el futuro, que nunca se sabe qué puede pasar".

"Una buena celebración y un viaje", son los deseos que cumpliría Ignacio Navarro, que espera con "ilusión" que llegue el día 22 para ver el sorteo. Como también lo harán las zaragozanas María Cigüela y Ana Villuendas, que además de viajar disfrutarían el premio "con la familia".

Viviendas en la playa y producciones de ensueño

¿Y en qué invertirían el premio deseado por todos los artistas aragoneses? Luis Alegre, escritor y cineasta lo tiene claro: "Ayudar a gente querida en apuros y producir una película ambientada en mi pueblo, Lechago. Eso es lo que haría yo", cuenta, convencido, Alegre.

Luis Alegre: "Produciría una película ambientada en Lechago"

Para la presentadora de televisión Adriana Abenia es "casi imposible" que toque. "Siempre lo pensé así hasta que lo viví en primera persona cuando le tocó a uno de mis mejores amigos, ¡fue increíble!", cuenta Abenia. "Pese a eso, sigo sin comprar ningún boleto". "Son mis padres los que por tradición me regalan siempre algún décimo del Gordo de Navidad, el mismo número para toda la familia, para evitar altercados . Así que si el azar fuera caprichoso, que no lo creo, compraría una casita cerca del mar... y otra en el Pirineo", apunta la presentadora.

Adriana Abenia: "Compraría una casita cerca del mar... y otra en el Pirineo"

Un piano de cola sería una de las inversiones de la cantante Elem. "También utilizaría una parte del premio en mi proyecto musical. Pero lo primero que haría sería ir a por un jamón de bellota para celebrarlo", cuenta la joven zaragozana. "Recorrer el mundo con la familia también entra en mis planes. Eso sí, lo administraría con cabeza", asegura Elem.

Elem: "Lo primero que haría sería ir a por un jamón de bellota para celebrarlo"

Invertir en caprichos culinarios es lo que también haría, "a corto plazo", el actor aragonés Jorge Usón. "Una buena cena de Nochebuena con angulas me pegaría. Y de ahí para arriba", comenta bromeando Usón. "Con el resto, pues me lo pensaría mucho porque corren tiempos de incertidumbre. Pero creo que produciría un espectáculo, que es lo que más ilusión me hace en esta vida", asegura el actor zaragozano.

Jorge Usón: "Produciría un espectáculo, que es lo que más ilusión me hace en esta vida"

Nada que ver con los deseos del atleta Carlos Mayo, que tiene claro que se compraría una casa, "bueno, dos: una para mí y otra para alquilar. El resto, me gustaría compartirlo entre mis familiares más cercanos".

Ilusiones a priori complicadas de hacerse realidad si se tiene en cuenta que la probabilidad de que toque el Gordo de Navidad es de una entre 100.000. Es decir, de un 0,001%. Y lo mismo pasa con el segundo y el tercer premio. Con otros, como los dos cuartos premios, el porcentaje aumenta hasta el 0,002% y un 0,008% para los quintos. Datos contrarios a los sueños que cada uno tiene por cumplir... porque ¿y si toca aquí?