Brutal agresión en Zaragoza: "El portero le dijo muy claro: «Zarzuela, si vas a pegarte, no lo hagas aquí»"

La Audiencia de Zaragoza juzga estos días a Daniel Zarzuela para tratar de aclarar si cuando agredió a otro joven a las puertas de la discoteca Supernova tenía intención de lesionarlo o de acabar con su vida, ya que está acusado de tentativa de homicidio y le piden hasta siete años de prisión. Pero el tribunal habrá de dirimir algo más. En concreto, si los dueños y el personal del establecimiento pudieron hacer algo más para evitar lo sucedido, ya que la Fiscalía y las acusaciones han pedido su condena como responsables civiles subsidiarios.

Los hechos se produjeron en la madrugada del 30 de septiembre de 2018, pero el acusado ya había protagonizado algún altercado antes en esta sala de fiestas. De hecho, tuvo prohibido el acceso durante algún tiempo. «Los problemas que causó en su día no eran tan graves como para mantenerlo castigado toda la vida, por eso se le permitió volver a entrar», aclaró Igor A.R., dueño y gerente del establecimiento, a preguntas de las acusaciones.

La Fiscalía y el abogado Pedro Roche, que defiende los intereses del joven de Calamocha que pasó un mes en la uci y casi medio año en el hospital, preguntaron también al testigo por el dispositivo de seguridad de aquella noche. «No recuerdo si por aquellas fechas contábamos con vigilantes de seguridad, puesto que la normativa que los hizo obligatorios entró en vigor meses más tarde. Pero nosotros solo actuamos de puertas adentro, si pasa algo fuera hay que llamar a la Policía. En cualquier caso, tengo dicho al personal de admisión que si ocurre alguna cosa en la calle, aunque no sea nuestra obligación intervenir, tratemos de evitar problemas», explicó el empresario.

El propietario de la Supernova recordó que tienen subcontratado el control de acceso con Inzapif 2018, empresa a la que también se exigen responsabilidades en el juicio. «Cuando se produjo la agresión, yo ya me había marchado. Pero me llamaron enseguida y me explicaron que habíamos avisado a la Policía y a los servicios sanitarios», contó ayer Alejandro Z.T., dueño de esta empresa.

«¿Por qué no lo retuvieron?»

El testigo recordó que aquella madurada los porteros tuvieron que sacar «en volandas» a Daniel Zarzuela porque estaba causando problemas. Una vez fuera, se produjo el encontronazo con la víctima, que al verlo nervioso parece que trató de calmarlo. Lejos de hacerlo, el acusado le asestó al menos un fuerte puñetazo en la cabeza que le hizo caer desplomado. Las acusaciones preguntaron al jefe de seguridad por qué no retuvieron al agresor hasta que llegó la Policía, lo que aprovechó para aclarar algo: «Ahora un vigilante de seguridad puede engrilletar o retener a una persona, antes no. Además, nosotros solo suministrábamos personal de admisión, que tiene unas funciones distintas».

Durante la segunda sesión del juicio declararon también los amigos del encausado, que trataron de contenerlo sin éxito. Dos de ellos aseguraron al tribunal que su amigo soltó un único puñetazo. «Él no entendía por qué lo habían echado de la sala y estaba muy nervioso. Pero los porteros tampoco hicieron nada por evitar la agresión posterior. Yo escuché como decían: ‘Zarzuela, si vas a pegarte, no lo hagas aquí, hazlo tras el muro’». Cuando les preguntaron por qué se llevaron a su amigo en taxi y no ayudaron a la víctima respondieron: «No sabíamos que era algo tan grave».