Carlos Pobes: el fin del sueño de ir al espacio

El sueño de tocar el cielo ha llegado a su fin. Carlos Pobes y Paola Infante -su pareja-, ambos de Zaragoza, han recibido la negativa por parte de la Agencia Espacial Europea (ESA) a sus solicitudes para la campaña de reclutamiento de candidatos a astronauta. De esta manera, la criba deja tan solo 1.500 peticiones aceptadas, de las 23.000 iniciales, según indica Pobes. Tampoco han logrado pasar la primera etapa Cristina Margalejo y Konrad Altenmüller, residentes en la capital aragonesa.

La anterior convocatoria fue en el año 2008 y el proceso de selección pasa por un total de seis fases. En la primera, tan solo se evalúan varios documentos que los solicitantes deben presentar, como una carta de motivación, rellenar un cuestionario y presentar el currículum, además de un certificado médico, que consiste en un análisis de sangre y revisión, y unos requisitos mínimos que establece la ESA, como haberse graduado en determinadas carreras, por ejemplo.

Como Ícaro caído,con las alas quemadas intentando alcanzar el Sol,así estoy yo tras recibir el NO de la ESA a mi solicitud de astronauta. Las penas son menos en buena compañía visitando el Valle de los templos. Contemplar 2500 años de historia ayudan a relativizar cualquier cosa. pic.twitter.com/PImnnwucMU — Carlos Pobes (@edmldmv) December 7, 2021

Puede parecer un procedimiento apto para cualquiera, pero incluso Carlos Pobes, graduado en Ingeniería y doctor en Física, ha recibido el no por parte de la ESA, según anunció él mismo en Twitter el pasado 6 de diciembre. "Fue un palo grande. Llegar lejos se veía imposible pero, teniendo en cuenta mi trayectoria, creía que tenía un perfil muy adecuado para pasar la primera fase", admite el zaragozano, que afirma que "quizá iba demasiado confiado".

Además, Pobes desconoce qué le pudo haber faltado para ser seleccionado, porque "te dan muy poca información". "Puede que el inglés con la carta de motivación, o el cuestionario, que era algo ambiguo. También hubo un problema informático que nos cambiaba las respuestas. La ESA dijo que no nos preocupáramos, que era un error informático, pero quizá se coló alguna contestación incorrecta", argumenta el físico, que se fiaba de algunas de sus experiencias añadidas al currículum como su estancia en la Antártida, el título de buceo o su experiencia en alta montaña.

Carlos Pobes visitó la Antártida, experiencia que añadió a su currículum para presentarse al proceso de selección para ser astronauta. Heraldo.es

"Volvería a presentarme, sin duda"

A pesar de la negativa, Pobes se queda con todo lo aprendido en el proceso y la ilusión que le producía llegar al espacio que, como relataba hace 4 meses en Heraldo.es, no era algo con lo que soñaba de pequeño. Sin embargo, afirma que se ha quedado con la espinita de no poder anunciar que iba a ser astronauta: "Me daba apuro poner la carne en el asador desde el principio, por si luego no me cogían. Si pasaba la primera fase, entonces empezaba a contarlo, pero me he quedado con las ganas de hacerlo. Tampoco quería decepcionarme a mí mismo o a gente cercana", reflexiona Pobes.

Por desgracia, la edad máxima para presentarse a ser astronauta es de 50 años y el zaragozano, actualmente, tiene 45, por lo que este era "su último cartucho". Sin embargo, una cosa tiene clara y es que si no existiera dicho límite de años, "me volvería a presentar, sin dudarlo", proclama.