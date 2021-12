Demandan al alcalde y al Ayuntamiento de Calatayud por unas declaraciones sobre un representante sindical

El alcalde de Calatayud, José Manuel Aranda, ha sido citado a declarar el próximo 15 de febrero en el Juzgado de lo Social número 6 de Zaragoza a raíz de una demanda ante una posible vulneración del derecho fundamental a la libertad sindical presentada y admitida a trámite por el secretario de la sección de UGT en el Consistorio contra el primer edil y contra el Consistorio.

Todo motivado por unas declaraciones del regidor en la emisora local de la Cadena SER en las que, como respuesta a un comunicado de la organización sobre la desidia de la administración sobre la no renovación del pacto y el convenio de personal, aseguraba que este representante era "quien menos puede hablar".

En concreto, Aranda, en sus declaraciones, apuntaba que "tiene acumuladas las horas de todos sus compañeros de la sección sindical" y detallaba las horas fichadas -280 en 2019, 54 en 2020 y 177 en lo que iba de 2021- frente a las habituales del resto de plantilla,1.627 en los dos primeros y 1.356 en el año en curso. A lo que añadía que "tiene compatibilidad para el ejercicio libre de la profesión".

Según el demandante, estas revelaciones suponen "un ataque frontal al ejercicio de la libertad sindical" e interpreta que el regidor presenta "una actuación ajustada a la legalidad (…) como el ejercicio de una práctica abusiva".

Por todo ello, el miembro de UGT pide que al juzgado que una sentencia condenatoria contra el Ayuntamiento y contra el alcalde y declare "la existencia de vulneración del derecho a la libertad sindical" y "la nulidad de la actuación" de ambos y lo indemnice con 30.001 euros.

Aranda, por su parte, sostiene que "no he vulnerado ningún derecho sindical" ya que considera que "no digo, en ningún momento, que esas horas tengan un mal uso" y recuerda que "en la ley de Transparencia de la DGA se dice que se tienen que identificar las personas que forman parte de los órganos de representación, su filiación y los costes que generan las liberaciones y dar cuenta del número de horas sindicales utilizadas".

Aranda sostiene que "respeto la libertad sindical y sus decisiones" y explicaba que "no he dicho ninguna mentira y me he ceñido a contar la realidad sin más". A este respecto, el demandante sostiene que "somos 25 representantes, en el apartado de transparencia no aparece ningún dato y solo se mencionan los míos" y critica que "él hace una diferencia entre las horas, dando por sentado que son diferentes".

Esta polémica se produce en el contexto del proceso de negociación de la renovación del convenio colectivo del personal laboral y el pacto del personal funcionario del Ayuntamiento bilbilitano. Estos tenían vigencia entre enero de 2014 y diciembre de 2017, con dos años de prórroga, y todavía están pendientes de actualizarse.

Esto ha derivado en que el Consistorio tuvo que aprobar en pleno un expediente para proceder a compensar el exceso de jornada, festivos y nocturnos al no estar en vigor los textos que sustentan el abono de esos conceptos.