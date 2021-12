"El río no entiende de política, pero los políticos tampoco entienden del río"

Quienes tienen sus vidas y sus negocios a pie de río han vivido con particular angustia la nueva crecida del Ebro. Los núcleos urbanos se han librado casi por completo de las consecuencias más devastadoras de la riada, pero esta sí ha afectado de una manera u otra a decenas -o cientos- de personas. Principalmente, a quienes tienen sus explotaciones agrarias o ganaderas -más grandes o más pequeñas- cerca del cauce.

La Asociación de Afectados por las Riadas del Ebro (Asafre) agrupa a ayuntamientos, entidades, organizaciones y particulares que reúnen a unas 100.000 personas de varias comunidades autónomas en casi todos los puntos del cauce. Su presidente, Alfonso Barreras respira con algo de alivio al ver que la punta de la crecida ya ha pasado. Sin embargo, los efectos continúan y continuarán. “Hemos pasado mucha tensión. Avisamos con tiempo de lo que venía, y se ha cumplido. Los pueblos se han salvado, pero ha habido que sacrificar los cultivos, es el peaje que hay que pagar”, señala.

A juicio de Barreras, la riada deja lecciones. Algunas ya estaban asumidas, al menos bajo su punto de vista: “Está claro que hay que limpiar el río. El agua tiene que llegar al mar sí o sí, y si se encuentra el cauce sucio, pues pasa esto”. Según su punto de vista, el Ebro tendría que tener “un cauce de evacuación de 3.000 metros cúbicos por segundo”.

Barreras señala que en los años 60 y 70 “dejaron una autopista desde Aragón hasta La Rioja”, en referencia a un cauce limpio “en el que cabían 4.000 metros cúbicos por segundo”. “Luego a las autopistas les van saliendo baches, agujeros… necesitan un mantenimiento que al Ebro no se le ha dado”. A su juicio, aquel río “daba gozo verlo”. “Cuando venían las riadas, eran una anécdota, bajabas a verlas y no había problema. Esa fue la herencia que nos dejaron nuestros padres y nuestros abuelos. Ahora tenemos un dragón al que no sabes cuándo le saldrá el fuego por la boca”, señala.

Alfonso Barreras, presidente de Asafre. Marco

Sobre las críticas de algunos sectores a la limpieza del río, el representante de los afectados por las riadas es claro: “Yo esto lo he expuesto muchas veces, y hay quien dice que el río tiene es así por naturaleza. Si esto es así, nosotros entonces nos tenemos que marchar”. “Las consecuencias de todo esto, sobre todo las pérdidas, las tenemos que pagar nosotros”, añade.

El presidente de Asafre insiste en que al Ebro “hay que darle capacidad suficiente de desagüe”, y critica que “se han empeñado en no hacerlo”. “El río no entiende de política, pero los políticos tampoco entienden del río”, asegura este ganadero de Villafranca de Ebro. Ahora, con menos caudal del Ebro, los daños son mayores. “Con 1.500 metros cúbicos por segundo ya nos ponemos a temblar. Y por encima de los 2.000, hasta Zaragoza tiembla”, refleja.

En el aspecto positivo, la última crecida deja la lección de que “hay que actuar con previsión”. “La vigilancia y la constancia ha sido clave. El fin de semana previo se trabajó de verdad. Si nos hubiéramos ido todos a casa, nos habría pillado”, señala. A su juicio, “hemos aprendido a hacer un plan de evacuación. Cuando ha hecho falta romper, se ha roto para que los daños fueran menores”, apuntaba en relación a algunas defensas contra el río. Pese a criticar la falta de limpieza y la gestión del cauce, Barreras cree que la gestión de la riada “ha sido un éxito”, ya que “hemos aprendido a prevenir y a tener la capacidad de trabajo necesaria para estar segundo a segundo con datos”, y evitar así “que se pueda complicar la situación”.