Brote de covid tras una cena de Navidad entre profesores en Zaragoza

Al menos seis profesores del instituto IES Ítaca de Zaragoza, que cuenta con 1.140 alumnos y una plantilla de 130 docentes, han dado positivo en covid tras una cena de Navidad celebrada el pasado sábado a la que asistieron una treintena de maestros. Desde Educación aseguraron este miércoles que según los criterios de Salud Pública no se trata de un brote, ya que este se considera cuando hay tres o más contagios producidos dentro del centro, y que los contactos estrechos no tienen que hacer cuarentena si están vacunados. Desde la ampa Saracosta del instituto mostraron su "apoyo" al centro que, aseguraron, "está cumpliendo estrictamente con el protocolo" y destacaron que la aparición de estos positivos no está afectando al funcionamiento de las clases. En las últimas semanas han sido muchos los colegios e institutos que ante el alza de casos han suspendido las tradicionales comidas y cenas navideñas.

Brote en un hospital de Leganés

En Madrid, este miércoles se conoció el caso de un brote en el Hospital Severo Ochoa de Leganés, que contabiliza 28 profesionales sanitarios contagiados y que podría estar relacionado con una estancia en una casa rural el pasado puente de la Constitución, según indica Leganews. Todos ellos presentan sintomatología leve y guardan cuarentena en sus respectivos domicilios.

El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del hospital está haciendo seguimiento tanto de los profesionales afectados como de sus contactos estrechos, con el fin de monitorizar su evolución clínica y cortar la cadena de contagios, han indicado las mismas fuentes.