Retrasos de más de 10 minutos provocan aglomeraciones en el tranvía de Zaragoza

8.59. Parada Rosalía de Castro -Actur-. Hora punta en Zaragoza capital y el tranvía no llega. Decenas de ciudadanos miran preocupados el luminoso donde aparecen los tiempos de espera. 10 minutos, 5 más de los habitual. Finalmente, los 10 minutos se han convertido en 15, lo que ha provocado aglomeraciones. En los vagones, no cabía ni una persona -literalmente-, sin embargo, eran muchos los que querían acceder.

Las voces que pedían que no entrase nadie más a los vagones -"no paséis, que no cabe nadie más, por favor"- contrastaban con los que pedían acceder como fuera -"llego tarde al trabajo, no puedo esperar más". Son muchos los que en paradas como Martínez Soria, La Chimenea, Plaza del Pilar-Murallas, César Augusto y Plaza España han decidido esperar al siguiente tranvía. "Yo no me monto ahí, no se puede ni respirar", se podía escuchar en las puertas del tranvía. Lo cierto es que son dos los convoyes en dirección Mago de Oz los que no han pasado a primera hora de la mañana y son la principal razón por la que se han producido estas aglomeraciones.

Desde el pasado lunes, 13 de diciembre, y hasta el próximo 7 de enero, la plantilla del Tranvía de Zaragoza secunda una huelga que afecta a los servicios que ofrece a los ciudadanos. En concreto, los días 15, 16, 17, 20 y 21 de diciembre, lo paros están convocados en horario de 4.00 a 5.30 y de 7.45 a 10.00; los días 22, 23, 27, 28, 29 y 30 de diciembre y 3, 4 y 7 de enero, de 4.00 a 5.30 y de 20.00 a 22.30. Por otro lado, los días clave de las fiestas, en los que se prevé una mayor afluencia, los paros se harán únicamente por la noche y de madrugada: el 24 y el 31, de 20.00 a 0.00; y el 25 y el 1 de enero, de 0.00 a 6.00.