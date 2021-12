El concejal de Zaragoza Ignacio Magaña denuncia ahora a su mujer por maltrato y pide teletrabajar

El concejal del Ayuntamiento de Zaragoza Ignacio Magaña, expulsado del PSOE tras su detención como presunto autor de un delito de violencia de género contra su mujer, reiteró ayer que no tiene ninguna intención de renunciar a su acta. Es más, el edil ya ha solicitado oficialmente permiso para teletrabajar y poder reincorporarse al cargo de forma telemática. De esta manera, Magaña podría participar en los plenos y comisiones mientras se recupera de la operación a la que se sometió el pasado 22 de noviembre en el Miguel Servet para colocarle un desfibrilador.

La convalecencia del concejal le impidió declarar en su día ante el juez de guardia, que decretó su puesta en libertad provisional con una orden de alejamiento sobre su mujer que le impide volver a casa. De hecho, desde que salió del hospital, Ignacio Magaña guarda reposo en casa de su madre. El munícipe sigue de baja médica, pero un forense del Instituto de Medicina Legal de Aragón dijo que estaba en condiciones de declarar, por lo que ayer acudió a la Ciudad de la Justicia para comparecer en calidad de investigado ante el titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1.

Ignacio Magaña dedicó más de una hora a contestar a cuantas preguntas le formularon tanto el juez como la acusación particular, a cargo de la letrada Sara Madurga, o su propia defensa, de la que se encarga el abogado Carlos Fuertes. «Lo dije en su día y lo repito, nunca he puesto una mano encima o maltratado a mi mujer. Su denuncia obedece únicamente a un proceso de separación con el que no parece estar de acuerdo», aseguró el concejal a este diario tras concluir el interrogatorio.

«Por no aceptar un chantaje económico he sufrido un auténtico linchamiento público. Pero es que literalmente he sido víctima de malos tratos, físicos y psicológicos. Y ya los he denunciado»

«La única víctima de todo esto soy yo, que por no aceptar un chantaje económico he sufrido un auténtico linchamiento público. Pero es que literalmente he sido víctima de malos tratos, físicos y psicológicos. Y ya los he denunciado», señaló Ignacio Magaña, quien reveló que el pasado sábado, 11 de diciembre, interpuso la correspondiente denuncia contra su mujer en el juzgado de guardia.

Cabe recordar que la detención del exconcejal del PSOEse produjo el pasado 13 de noviembre, después de que su esposa denunciara que hace aproximadamente un año su marido la amenazó y agredió, llegando a ponerle, supuestamente, un cuchillo en el pecho. Ese día la mujer había anunciado que iría a recoger sus pertenencias a la vivienda familiar, por lo que el propio edil llamó a la Policía Nacional para que estuviera presente y evitar así cualquier problema. En un momento dado, ella informó a los agentes del supuesto maltrato y el concejal acabó en comisaría.

La fiscal no asiste al interrogatorio

El concejal Ignacio Magaña respondió ayer a todas las preguntas que le formuló la acusación particular, pero no así a las de la Fiscalía, ya que esta no contó con ningún representante en el interrogatorio. La inesperada ausencia sorprendió a la defensa, a cargo del letrado Carlos Fuertes, ya que fue el propio Ministerio Público quien se dirigió el pasado 2 de diciembre al juez instructor para hacerle ver que la intervención quirúrgica del concejal había resultado ser «falsa».

Basándose en un oficio del Miguel Servet, que comunicaba al juzgado que el edil solo había estado en urgencias el día 27 de noviembre, la Fiscalía exigió a la defensa que diera «cumplida explicación y justificación» de los motivos por los que había «hecho creer» al juzgado que el concejal no había podido declarar por estar ingresado.

Carlos Fuertes insistió ayer en que el ingreso y la operación fueron «absolutamente ciertos» y dijo no entender por qué la fiscal que le acusó de mentir había preferido no acudir al interrogatorio a aclarar cualquier duda. El letrado ya anunció que iniciará acciones legales contra la fiscal que lleva el caso.