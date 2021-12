Azcón pide precaución en el día más importante de la crecida en Zaragoza

Las previsiones no paran de cambiar y cuando la punta de la crecida está a solo unas hora de llegar a Zaragoza capital son algo mejores que el día anterior. No obstante, este martes será, de una forma u otra, el día más importante de la riada en la ciudad, por lo que el alcalde, Jorge Azcón, ha pedido precaución a los ciudadanos y que por su seguridad eviten acercarse a las zonas señalizadas. "Es verdad que la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha rebajado en algo las previsiones que había pero hoy es el día en el que hay que estar más alerta", ha dicho el regidor tras una nueva reunión de coordinación del Plan Municipal de Emergencias, que ha tenido lugar a primera hora de la mañana en el parque de Bomberos de Valle de Broto. "Puede significar riesgos y hay que alejarse de todas las zonas que estén balizadas", ha insistido.

El organismo de cuenca calculaba este lunes que el Ebro a su paso por la capital aragonesa podría llegar a alcanzar los 2.500 metros cúbicos por segundo, igual o incluso peor que la riada que se vivió en 2015. Sin embargo, esta mañana la situación es más "halagüeña", en palabras del propio Azcón, y parece que el caudal del agua podría quedarse algo por encima de los 2.000 metros cúbicos. Aún así, ha recalcado, "seguirá siendo una crecida muy importante".

De momento, ha asegurado que las medidas de prevención tomadas por el Consistorio "están siendo efectivas", tanto los aparcamientos alternativos que se han habilitado para los vecinos que puedan sufrir inundaciones en sus garajes como el desalojo preventivo de unas 200 personas entre los barrios rurales de Movera y Alfocea. "Tenemos que estar relativamente satisfechos, los servicios municipales han actuado con mucha más antelación de lo que lo hicieron en el pasado y eso ha hecho que las afecciones preveamos que van a ser mucho menores", ha considerado.

Pese a esto, los efectivos del Ayuntamiento seguirán "prudentes y atentos" ante el avance de las aguas. "Todavía no se pueden tirar las campanas al vuelo", ha añadido Azcón. Sobre todo, se va a seguir especialmente vigilantes a los barrios rurales que han sido afectados y a la posibilidad de que la riada obligue a cortar el Tercer Cinturón en el tramo de Vadorrey, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, tanto en 2015 como en 2017. Desde ayer hay una patrulla de la Policía Local vigilando permanentemente ese punto, pero la decisión no se tomará hasta que no sea verdaderamente necesario para generar las menores afecciones posibles a los conductores. Igualmente, se estará pendiente de todas las zonas que han sido conflictivas en el pasado.

Asimismo, Azcón ha informado de que ya se está llenando de agua el patio del colegio Jerónimo Zurita, en La Almozara, tal y como se había anticipado. Por este motivo, ha recordado, el Gobierno de Aragón decidió suspender las clases durante dos días e impartir las lecciones de manera telemática.

"El río es impredecible y los zaragozanos lo conocen bien, para todo lo bueno que le trae a nuestra ciudad pero también en estas riadas, por eso el cuidado, la atención, la prevención tiene que ser la norma en el día de hoy y en lsa 36 horas que va a durar la riada como mínimo", ha sentenciado.