Acusa a su novio de violación en Zaragoza: "Yo quería acostarme con él, pero no soy el juguete de nadie"

Una relación sexual que empezó siendo consentida ha sentado hoy en el banquillo de los acusados a Ionut C. M., para quien la Fiscalía y la abogada de suexnovia han pedido una condena de diez años de prisión por los hechos ocurridos el 13 de agosto de 2020 en una vivienda del barrio del Rabal de Zaragoza. Aquella tarde, la denunciante invitó a su novio y a un amigo a subir a su casa a beber unas cervezas. Como ha reconocido la joven durante el juicio celebrado en la Audiencia Provincial, el objetivo era “echar una risas y pasar un buen rato”. Sin embargo, en un momento dado, esas risas se tornaron en lágrimas y la chica acabó en comisaría denunciando a su novio por violación.

El presunto agresor se ha negado a dar explicaciones de lo sucedido al tribunal y las acusaciones. Solo ha respondido a una pregunta formulada por su defensa, a cargo de la letrada Carmen Sánchez Herrero, lo que ha aprovechado para negar que obligara a su entonces pareja a llevar a cabo ciertas prácticas sexuales contra su voluntad. Y como los forenses no han podido descartar después que los dolores que presentaba la víctima pudieran haber sido provocados por un cuadro de estreñimiento, la abogada ha terminado pidiendo la absolución de su cliente.

Bastante más prolija en explicaciones ha sido la denunciante, quien no ha tenido ningún problema en recordar que aquel día se acostó de forma voluntaria con su novio. “Tuvimos una discusión a costa de las drogas, porque empezó a meterse rayas de cocaína delante de mí y yo se lo reproché. Se puso a dar puñetazos por las paredes, a gritarme, a decirme que si le había jodido la vida… Pero luego me pidió perdón y acabamos en la habitación. Yo siempre lo había querido mucho”, ha señalado.

“Se me tiró encima a lo oso, yo no me podía ni mover. No dejaba de decirle que parara, que me estaba haciendo daño, pero no ni siquiera al verme llorar se detuvo. Luego se fue riéndose"

Según la denunciante, los problemas surgieron cuando el joven le propuso hacer cosas que ella no quería. Al parecer, aquello no gustó al acusado, que habría reaccionado de forma muy violenta. “Se me tiró encima a lo oso, yo no me podía ni mover. No dejaba de decirle que parara, que me estaba haciendo daño, pero no ni siquiera al verme llorar se detuvo. Cuando acabó, salió riéndose del dormitorio”, ha relatado. La víctima cree que el consumo de drogas pudieron provocar aquella inesperada y violenta reacción por parte de su pareja. “Nunca antes me había puesto la mano encima. Yo sabía por su cara que en ese momento no era él, estaba muy afectado por la cocaína”, ha explicado.

La joven le contó lo sucedido al amigo que había subido con ellos a casa a tomar unas cervezas y que se encontraba en el salón cuando se produjo la presunta agresión sexual. Sin embargo, el miedo a la reacción de su madre, a la “nunca le había gustado Ionut”, hicieron que la víctima no acudiera a comisaría hasta seis días después. "Decidí hacerlo por las amenazas que recibí después. Quería acostarme con él, pero yo no soy el juguete de nadie", ha señalado. Tampoco acudió al médico, por lo que los únicos que la examinaron fueron los forenses del Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA), quienes han reconocido al tribunal que el dolor que presentaba la chica podría ser compatible con una agresión sexual.

Será ahora la Sección Primera de la Audiencia de Zaragoza quien valore las explicaciones de unos y otros y se pronuncie sobre si los hechos constituyen o no delito.