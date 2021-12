Zaragoza veta que su aportación al plan de ayudas a la hostelería acabe en empresas de fuera

El gobierno de Zaragoza PP-Cs ha aprobado este jueves el convenio para adherirse al plan de ayudas directas a la hostelería que ha puesto en marcha la DGA. Pero ha incluido dos cláusulas sobre el uso que se hará de los 3,4 millones que finalmente aportará: no se podrá destinar ni un euro a empresas que no tengan su actividad principal en la capital aragonesa, tal y como exige la Intervención municipal, y, además, el dinero que no se utilice se tendrá que devolver en 90 días.

La aprobación del convenio se ha producido en un contexto de tensión entre las dos administraciones. Por un lado, el Ejecutivo autonómico ha cifrado las solicitudes de las empresas de la ciudad en 4,2 millones de euros y, como la aportación municipal no llega a esa cifra, ha responsabilizado al Ayuntamiento del prorrateo que habrá que hacer entre los solicitantes.

Por otro lado, el Consistorio ha señalado que el listado de solicitudes facilitado por la DGA está lleno de “errores”, dado que no solo incluye empresas que tienen sus negocios fuera de la ciudad, sino que en muchos casos hay fallos con el CIF o el nombre del solicitante, según ha manifestado la concejal de Economía, Carmen Herrarte. “Faltan datos esenciales”, ha dicho la concejal, que ha insistido en que “no se pueden pagar subvenciones a empresas que no actúan en la ciudad”.

Cumple sus compromisos

Pero el Ayuntamiento ha querido lanzar el mensaje de que cumple sus compromisos y que no va a retrasar la concesión de las ayudas frente a la “incertidumbre” generada por la DGA. “Hemos incluido las cláusulas con el objetivo de acelerar lo máximo posible. Se puede firmar ya el convenio para que cobren las empresas”, ha afirmado Carmen Herrarte.

La responsable municipal ha recordado todo el proceso de negociación de las ayudas y ha recordado que el Ayuntamiento se ofreció a gestionarlas directamente, petición que la DGA rechazó. También ha expresado sus dudas respecto a la cuantía que finalmente se distribuirá y ha puesto dos ejemplos: de los 50 millones en ayudas que convocó el Ejecutivo autonómico, 5 están todavía sin adjudicar. Por otro lado, recordó que hay otro programa de ayudas con fondos del Estado por valor de 84 millones. Las empresas que optaran al máximo de ayuda estatal no podría optar a los fondos autonómicos. “Las estimaciones son cambiantes, como el cierzo”, ha dicho.