Sánchez Quero afirma que no han contactado con él por la nueva Romareda

El presidente de la Diputación de Zaragoza (DPZ), Juan Antonio Sánchez Quero, ha afirmado este martes, respecto al futuro proyecto de construir un nuevo estadio en la capital aragonesa que baraja el ayuntamiento de la ciudad y para el que cuenta con la DPZ, que hasta ahora "nadie" le ha dicho "nada" ni le han convocado "a ninguna reunión" para abordar el asunto.

"En estos momentos, a mí, como presidente de la Diputación -de Zaragoza- nadie me ha dicho nada ni me ha convocado a ninguna reunión y, llegado el momento, analizaremos el tema como corresponda, y veremos si la DPZ se suma o no a financiar ese nuevo estadio", ha señalado Sánchez Quero en una rueda de prensa tras presentar los presupuestos de la institución.

Al respecto, ha explicado que ha escuchado que desde el consistorio zaragozano cuentan con la DPZ para llevar a cabo este proyecto, pero que sabe de esta iniciativa por lo difundido en los medios de comunicación, ya que, a él, como presidente, no le han dicho "nada".

Sobre la construcción de este nuevo equipamiento, ha afirmado que entiende que la ciudad y sus habitantes, así como el resto de la provincia, necesitan un nuevo estadio "que reúna las condiciones", máxime si se apuesta por acoger los Juegos Olímpicos de Invierno.