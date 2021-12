Víctor Serrano: "La inversión en la nueva Romareda rondará entre los 130 y los 200 millones"

Todos los partidos defienden un nuevo estadio, pero ¿será posible tras tantos intentos frustrados?

Esta vez es la buena, porque todos los grupos y el Gobierno de Aragón están en que la Romareda es una necesidad. Es la necesidad de que la ciudad no se quede atrás y esté en el Mundial de la península Ibérica, que no se entendería sin Zaragoza como sede.

Al inicio de la corporación defendió la reforma. ¿Planteará ese proyecto o aceptaría un traslado?

Folio en blanco. Tenemos la posibilidad de aunar un consenso político. No he estado en ninguno de los fracasos anteriores y pertenezco a una formación, que es Cs, que tiende la mano a izquierda y derecha. En mi humilde papel, estoy más centrado en esos consensos que en definir un proyecto concreto. La cimentación del campo se llamará consenso.

Habla de folio en blanco, pero ¿tiene alguna preferencia?

Como todos, tengo mis ideas y por supuesto tengo mis convicciones y mis opciones favoritas. Pero flaco favor le haría a ese espíritu de consenso si las manifestara.

¿Comparte lo que dice el alcalde de que la ubicación debe ser una decisión técnica, no política?

Bueno, yo creo que el alcalde se refería fundamentalmente a lo que estamos ahora: que tengamos encima de la mesa 5 o 6 suelos en la ciudad en los que poder ubicar el campo. Esa reflexión ha de ser técnica. Luego habrá decisiones políticas, porque cuando se apela al consenso, el consenso es político.

¿Cuánto debería invertirse?

La inversión, como mínimo, deberá rondar una horquilla entre los 130 y 200 millones de euros. El Ayuntamiento no puede en solitario acometer esa inversión. El Gobierno de Aragón tiene que ser una pata fundamental. También hay que hablar con la Diputación de Zaragoza. Además, este gobierno apuesta por la colaboración público-privada. Estamos hablando con posibles inversores que puedan ayudar en el proyecto.

¿El estadio seguirá siendo municipal?

Debe ser municipal o al menos un equipamiento público. Con absoluto respeto al Real Zaragoza, pero que pueda acoger cualquier evento importante.

¿Una reforma supondría entonces 130 millones?

Aproximadamente.

Habla de una cuantía muy superior a la que se había anunciado.

Un campo de cuatro o cinco estrellas necesita accesos subterráneos, que encarecen mucho el proyecto, parquin y tener resuelta la movilidad. Eso no es barato. A veces escucho cifras que rondan 40 o 50 millones de euros, pero con eso solo se puede remozar la Romareda. Nada más.

¿Esos accesos y servicios son posibles en la ubicación actual?

Tenemos que partir de una realidad: no cuesta lo mismo remodelar que hacer un campo nuevo, igual que no cuesta lo mismo comprar una vivienda usada que una nueva. Pero hoy en día las ingenierías están capacitadas para hacerlo todo y en la Romareda sería posible hacer esos accesos.

¿Debería aspirar Zaragoza a un campo 5 estrellas?

Sí, tenemos que ser ambiciosos e intentar lo más.

¿Con qué capacidad?

Un campo que te permita hacer todo lo que quieres hacer, que sea útil para la ciudad, tiene que tener unos 40.000 espectadores reales, por lo que hay que irse a unos 45.000, que es una cifra bastante razonable.

¿En qué están pensando para la financiación?

Estamos abiertos a cualquier propuesta que se nos haga por parte del Gobierno de Aragón y los grupos. A los acuerdos hay que llegar de manera discreta.

¿Cuándo deberían comenzar las obras del estadio?

Es un proyecto que ejecutará un nuevo gobierno. Lo más importantes fijar ese consenso, tener el proyecto y que los zaragozanos sepan que de aquí a dos años habrá máquinas donde sea.

Víctor Serrano, en un momento de la entrevista. José Miguel Marco

Otro de los grandes proyectos de su área es la urbanización del Portillo.

Seguimos trabajando. Me va a permitir que no desvele cuál es el acuerdo al que podemos llegar. Adif sabe que venimos trabajando en que la zona con menos zona verde tenga la que se merece. Soy optimista y estoy convencido de que podemos firmar un convenio a lo largo del año que viene.

¿Habrá acuerdo para la nueva Jefatura de Policía en el Portillo y la recalificación de Mayandía?

No estamos lejos, pero no estamos del todo cerca. Estoy convencido de que llegaremos a un acuerdo, porque nuestra voluntad es que llegue ese equipamiento y a todos nos salgan las cuentas. La ciudad no puede perder.

¿Qué falta?

Jurídicamente es una operación muy compleja y hay algunas cuestiones en que los tiempos de la administración central no coinciden con los de la municipal. Eso siempre retrasa mucho las decisiones. La falta de ritmo a veces enfría los acuerdos.

Urbanismo es una de las áreas más inversoras, pero no se han cumplido objetivos. En octubre no se había alcanzado ni el 40% de ejecución.

Si nos vamos a la inversión bruta hemos tenido la mayor en los últimos 6 años. La ejecución es muy importante, pero lo que de verdad es importante es hacer los proyectos. No me va a poder hablar de un proyecto de esta área que no se vaya a ejecutar. Y se han hecho grandes proyectos sin que le cueste un duro a los zaragozanos, como las piscinas de La Almozara y la remodelación del centro deportivo Mudéjar,

Los vecinos del sector Pignatelli se quejan de que no se ejecutan sus proyectos.

Los vecinos verán en los próximos presupuestos un plan de iluminación especial, adquisición de vivienda por más de 2 millones de euros y actuaciones concretas en materia de escena urbana por 400.000 euros. Privilegié el consenso a la ejecución de un proyecto que no gustaba a los vecinos. El compromiso se va a cumplir en 2022, cuando se invertirán 4 millones. Y puede que lleguemos a tiempo para licitar el plan de iluminación este año.

¿Cuáles serán los principales proyectos de su área para el próximo año?

Me va a permitir que no le desvele presupuesto, Pero la filosofía es ajustarse a la realidad y la realidad es que hay una burbuja inflacionista y una crisis en la energía sin precedentes. Voy a tener que incrementar las previsiones de energía en 5 millones de euros. Vamos a acabar los grandes proyectos que tenemos en marcha y a trabajar casi a coste cero en otros nuevos.

¿Cuándo estará en obras la plaza de Salamero?

Muy pronto. Antes de final de año tendremos el proyecto definitivo y vamos a enlazar una cosa con otra. Nuestro objetivo es llegar a diciembre con la plaza terminada.

¿Y las 'supermanzanas' de Salamero y San Francisco? Parece que han caído en el olvido.

Me encantaría ejecutar una 'supermanzana' en Salamero y otra en Universidad. Pero ocurre una cosa, que formo parte de un gobierno en minoría y no voy a ejecutar ningún proyecto en el que no tenga mayoría. Estos proyectos quedan supeditados a que tengamos una mayoría en el salón de plenos.

Su área ha vendido suelo el hospital Quirón o para Becton Dickinson. ¿Ve posible captar empresas en suelo municipal?

Sí, en suelo municipal, privado o de otras instituciones. No preguntamos dónde van los proyectos, a nosotros nos basta con que los proyectos vengan a Zaragoza. Tenemos una obligación: no poner problemas y facilitar soluciones a quienes vienen a invertir.

¿Venderá el solar de la Alumalsa?

Tiene que ser para vivienda de alquiler. Hasta que no tengamos un proyecto de vivienda en régimen de alquiler no se venderá.

El Ayuntamiento rechaza el plan de la DGA de construir pisos de alquiler para jóvenes en la Expo. ¿Hay posibilidades de acuerdo?

Hay posibilidad de acuerdo, pero primero debemos tener un proyecto. Cuando lo tengamos lo veremos, lo hablaremos o dimensionaremos. Estoy convencido de que el Gobierno de Aragón planteará esta cuestión con diálogo. Lo que no entendería es que aplicara el 240 de la Ley Urbanística de Aragón, que viene a ser el artículo 155 de la Constitución, es decir, intervenir la administración local.

¿Cómo se podrían resolver los problemas de esa operación?

Hay muchos. Ni el Plan General ni la propia edificación previó nunca que allí hubiera viviendas. Por tanto, desde el punto de vista de la ubicación, de los equipamientos, de la ineficiencia energética que tendrían los edificios, son muchos los inconvenientes técnicos y muchos los jurídicos. Pero tenemos que conocer el proyecto.

¿Cómo van los trabajos de revisión de Plan General de Ordenación Urbana que acordó el pleno?

Antes de que acabe el año sacaremos la licitación del pliego. Los planes generales venían definidos por el ladrillo, porque era lo que movía la economía en los 70, 80 y 90, pero ahora lo más interesante es lo que los técnicos puedan decir de la energía. La descabonización del planeta, si no se hace con las ciudades, no se hará.

El Ayuntamiento se presentó a una subasta de energía que fracasó. ¿Se va a insistir en esa vía?

Ser pionero nunca es fácil. Zaragoza es la única ciudad de España que tiene ya un proyecto de barrio solar, de comunidad energética en Mercazaragoza y que acudió con carácter preferente a una subasta con el proyecto Fénix que habla de 8.000 placas fotovoltaicas, más de 5 megavatios producidos en las cubiertas del cementerio de Torrero. Un proyecto concreto, no una idea. No podemos perder esa oportunidad,

¿Cómo valora estos dos años de coalición con el PP? ¿Repetiría?

Si en el repetiría se incluye que Cs tuviera seis concejales en las próximas elecciones, repetiría. Y si por el repetiría se entiende que la ciudad ha mejorado, también. Somos un gobierno sin fisuras, dos partidos muy distintos que hemos sabido entendernos.

Ha destacado por sus encontronazos con Vox.

De esos encontronazos el que estaba quieto era yo. Vox y Cs son como el agua y el aceite. Eso hace que cuando Vox quiere hacer visible que no forma parte del gobierno de la ciudad sea más fácil confrontar con Cs que con el PP.

¿Podría compartir un gobierno con Vox?

Sería difícil, pero nos queda un año y medio tan apasionante en el que estas cábalas quedarán en un segundo plano. Cs lo que quiere es que sea con Cs.

El alcalde ha defendido una lista de coalición con Cs.

Cs tiene mucho que decir todavía. ¿Qué puede pasar en año y medio? No lo sé. Hoy el proyecto de Cs pasa porque las políticas que haga vayan en detrimento de las medidas del gobierno más iliberal de las democracias liberales de Europa. Vería mejor en un horizonte próximo una coalición con el PP que con quien defiende que Bildu es homologable con otro partido.

Su partido atraviesa una etapa de división. Los ediles Javier Rodrigo y Cristina García renunciaron a sus cargos orgánicos por sus desavenencias con la dirección. ¿Esto afecta al grupo de Cs?

Todos sumamos, no sobra nadie en Cs. No afecta en el día a día. Me produjo tristeza esa decisión y estoy convencido de que tienen inteligencia y capacidad para repensar las cosas de aquí al futuro.

¿Le gustaría ser candidato de Cs a la alcaldía en 2023?

Es que la política ficción… El político que diga que no tiene ambición miente. Un político sin ambición es como un violinista sin violín. Estoy centrado en el día a día, en trabajar por la ciudad, en que Urbanismo sea tractor de grandes proyectos. Y ahora quien lidera el grupo es la vicealcaldesa y he de decir que con buen tino y con acierto.

Entonces, la ve a ella como candidata.

Es que no estamos en eso.