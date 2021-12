Zaragoza enciende una Navidad que "necesita más luz que nunca"

Pasadas las 18.00 y tras la actuación del coro Amici Musicae, el alcalde Jorge Azcón y la vicealcaldesa Sara Fernández, pulsaban el botón que encendía las luces que ya iluminan la Navidad zaragozana de punta a punta de la ciudad.

Miles de zaragozanos se han acercado este sábado a la plaza del Pilar para dar la bienvenida a la Navidad y presenciar el encendido de luces, que ha tenido como protagonista la gran bola gigante instalada frente al Ayuntamiento, que ha ejecutado por primera vez su espectáculo de música y luces.

El coro infantil de 'Amici Musicae' del Auditorio de Zaragoza ha abierto el acto de encendido de las luces navideñas, en el que han intervenido el alcalde y la vicealcaldesa de Zaragoza, Jorge Azcón y Sara Fernández, acompañados por la corporación municipal y sus pequeños.

Fotos del encendido de las luces de Navidad de Zaragoza José Miguel Marco La gran bola ubicada en la plaza del Pilar es la gran atracción de la iluminación navideña de este año en la capital aragonesa, que también se extiende por los barrios.

"Hoy, encendemos la magia de la Navidad", ha anunciado la vicealceldesa y consejera de Cultura, quien ha recordado en su discurso las principales novedades que acogerá la plaza del Pilar este año, como las carrozas de los Reyes Magos, y ha animado a los niños a visitar a Papá Noel en la zona de 'Laponia'.

Por su parte, el alcalde ha tomado la palabra para dar las gracias a todo el personal municipal que se encarga de que "la luz de Navidad sea una realidad".

"Encender las luces significa encender el espíritu navideño, significa encender una época de paz, de amor, de solidaridad y de felicidad en las familias. Y en el Ayuntamiento de Zaragoza queremos aportar nuestro granito de arena haciendo que nuestras calles sean un poco más bonitas de lo que son", ha señalado.

Para Azcón, este año las Navidades son "especiales", porque se necesita "más luz que nunca" en los comercios, en la hostelería y en las industrias.

"En esta Navidad tenemos que seguir acordándonos por desgracia del covid, aunque ya veamos la luz, tenemos que seguir siendo prudentes y pensando que hay muchos vecinos, muchas madres, muchos padres y muchos hermanos que, por desgracia, ya no están con nosotros. Estas luces de Navidad también van a servir para que nos acordemos de los que ya no están con nosotros", ha dicho visiblemente emocionado Azcón, quien perdió a su madre recientemente.

"Estas luces también van a servir para que nos acordemos de los que ya no están con nosotros", ha dicho visiblemente emocionado Azcón.

Tras la segunda actuación, esta vez a cargo de la agrupación juvenil del coro, el alcalde y la vicealcaldesa acompañados por dos niños han pulsado simbólicamente el botón de encendido y la bola de Navidad de 12 metros de altura se ha iluminado por primera vez al ritmo de "All I want for Christmas is you'.

Una vez encendidas las luces de toda la ciudad, sobre las 18.30 horas, la denominada 'Plaza de la Navidad' ha empezado a funcionar, con las casetas de los artesanos ya atendiendo al público y las diferentes zonas ('Belén', 'Laponia', 'Oriente' y 'El Mundo de la Navidad') repletas de niños.

A la iluminación de la bola gigante de la plaza del Pilar se unen más de 80 puntos de la ciudad, que incluyen los barrios y los principales ejes comerciales, con una inversión de 700.000 euros.

El Ayuntamiento ha instalado Buzones Reales por varias zonas de la ciudad en los que depositar las cartas de deseos de los niños.

Por ejemplo, el paseo Independencia vuelve a lucir las "estrellas rotas" diseñadas por Sergio Sebastián en homenaje a las personas ausentes, la plaza San Felipe cuenta con sus "auroras boreales" y el manto de luces ondea ya en la calle Alfonso.

En Casablanca, en el Parque de los Incrédulos, se ha colocado un gran osito y en Valdefierro, en la plaza Armonía, una caja de regalo. Como novedad también se realizan proyecciones luminosas en las fachadas de los centros cívicos Estación del Norte, en El Rabal, y Universidad.

El gran árbol de Navidad, inspirado en las conexiones neuronales de Santiago Ramón y Cajal preside la plaza Basilio Paraíso y se han instalado otros de porte medio en el Balcón de San Lázaro y en María Zambrano, en el Actur.

RECUPERAR TRADICIONES

Este año, ha recordado Sara Fernández, se recuperan tradiciones como el Belén gigante del Pilar y el espectáculo de la Tronca de Navidad, entre otros.

La vicealcaldesa ha subrayado que la Navidad es "la magia de los niños" y, por ello, Papá Noel ha trasladado su casa a junto a la Delegación del Gobierno, para "escuchar lo que los niños zaragozanos tienen que pedirle".

En esta línea, el Ayuntamiento ha instalado Buzones Reales por varias zonas de la ciudad en los que depositar las cartas de deseos de los niños zaragozanos.

También como novedad, se podrá visitar la región de Oriente, junto a la fuente de la Hispanidad, para subirse a las carrozas de los Reyes Magos hasta el día 5 de enero, cuando Sus Majestades participarán en la cabalgata.