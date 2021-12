Quejas en Daroca por la falta de iluminación en el polígono industrial

La falta de iluminación en el polígono industrial de Daroca es motivo de crítica de uno de los usuarios del complejo y también del grupo municipal del PP. Ante esta situación, los populares han registrado una queja formal ante el Justicia de Aragón en la que hacen constar que el malestar del principal afectado, Pastelerías Manuel Segura, se remonta hasta el mes de marzo de 2021. Además añaden entre los perjudicados a los trabajadores del parque de Bomberos de la Diputación de Zaragoza.

"La zona está completamente a oscuras e incluso no hay casi iluminación en el cruce que da acceso al polígono industrial por la única entrada desde la carretera A-1506", explica en el documento Miguel García, bombero y portavoz conservador en la ciudad.

"Tenemos concedida una subvención de la DPZ para sustituir la actual iluminación y poner un sistema led, tanto allí como en la casa de cultura", apunta el alcalde darocense, Álvaro Blasco. De hecho, la junta de gobierno del Consistorio ya apuntó en septiembre que se estaba trabajando en solventar el problema y que se había solicitado esa ayuda con cargo al Plan Agenda 2030. "Han pasado seis semanas desde entonces y nueve meses desde que la empresa lo pidió y no se ha hecho", recuerda García.

Ante la demora, Blasco explica que "la empresa encargada de hacerlo tiene parte de los materiales, pero no todo por la falta de suministros". "Como no tiene para hacerlo en su totalidad, habíamos dejado margen para que tuviera toda la nueva instalación y la pudiera poner de una sola vez", indica. A este respecto, asume que esta semana tendrá que volver a llamar "para ver si puede poner un tramo", explica. García, por su parte, puntualiza que han llegado a proponer soluciones provisionales, "como quitar bombillas de una calle donde no hay empresas y ponerlas donde sí son necesarias".

Según consta en la queja de Segura, en la actualidad existe "una situación de inseguridad, que las trabajadoras de la empresa que entran a trabajar de madrugada han hecho llegar". En este sentido, apunta que las empleadas aseguran que "es tal la oscuridad que tienen miedo a circular por dicha calle".