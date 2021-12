Profesores del IES La Muela denuncian daños continuos contra sus vehículos

Los profesores del IES La Muela están desesperados. Clavos, tijeras, diferentes tipos de tornillos y hasta una llave allen: con todos estos objetos han sido dañadas las ruedas de sus coches en los últimos meses. El primer incidente ocurrió en enero del año pasado y desde entonces, los educadores de este centro han contabilizado más de una docena de daños en los neumáticos de sus vehículos, el último de ellos esta misma semana.

Un profesor del centro, M., que prefiere no identificarse, explica que desde que comenzaron estos sucesos, se ven obligados a mirar las ruedas antes de coger el coche de vuelta a casa, pero tampoco es una solución idónea pues, tal y como explica, “clavan estos objetos de tal forma que a veces pasan desapercibidos y no se ven de primeras”. El problema es que la mayoría de los profesores viven en Zaragoza y regresan a sus hogares por la autovía. “Como la rueda no se deshincha en el momento, te metes en la carretera sin darte cuenta de que hay algo clavado, con el riesgo que eso conlleva. A veces te das cuenta al día siguiente al encontrarte el neumático en el suelo”, detalla M.

“No ha habido que lamentar daños personales, de momento”, explica este profesor, pero asegura que sus compañeros temen que algún día se pinche una rueda en mitad de la autovía y pueda haber consecuencias graves.

Uno de los neumáticos dañados. Heraldo

Los profesores califican la situación ya de “desesperada” porque sienten que el tiempo pasa, los episodios continúan, pero no avanzan hacia una solución. “Somos un claustro de unas 33 personas y ya van 16 sucesos de este tipo. Las víctimas van variando, por lo que es un ataque contra todos”, añade este docente que asegura que han realizado las denuncias pertinentes ante la Guardia Civil pero que al no tratarse de denuncias hacia una persona concreta no pueden hacer mucho, “porque tenemos sospechas, pero sin ningún tipo de prueba”, detalla.

Otro de los problemas con los que se encuentran los profesores es que al no disponer de un aparcamiento privado estacionan en la calle “y como se trata de una zona pública, el Ayuntamiento dice que no puede poner cámaras y el departamento Educación sostiene que es un terreno que pertenece al Ayuntamiento y no pueden hacer nada”, relata M. “Así que unos por otros, aquí estamos, sin soluciones, pero los incidentes continúan. Todo el mundo se lava las manos”, resume este docente.

Los afectados afirman que sentirían “cierta seguridad” si el consistorio les ofertara un aparcamiento alternativo y seguro, a falta de otras soluciones.

Desde la consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón confirman que, efectivamente “el departamento ha tenido conocimiento de este tema” pero, aclaran que “se trata de unos episodios que se producen fuera del centro y fuera de horario lectivo. Por lo tanto, Educación no puede intervenir”.

Por su parte, desde el Ayuntamiento de la Muela señalan que se trata de un tema de seguridad ciudadana y, al no haber policía local corresponde a la Guardia Civil. Sin embargo, aseguran que han ayudado en lo que han podido. Por ejemplo, el año pasado les prestaron la plaza de toros para aparcar, pero no resultó ser “una solución práctica para los profesores”.

El consistorio está estudiando proponer este jueves, durante una reunión prevista para abordar este tema, que aparquen en otro emplazamiento como el centro deportivo que se encuentra cerca del instituto, una zona en la que sí hay cámaras.

Respecto a la reivindicación de los docentes de poner cámaras en el actual aparcamiento, desde el Ayuntamiento aclaran que “no es tan sencillo” porque se debe tramitar “una solicitud muy bien motivada al Gobierno Civil, que la tiene que aprobar”. Además, “no vemos que esa sea la solución porque no es rápida y es delicado grabar en zonas públicas, creemos que la solución es darles una alternativa de aparcamiento”, señalan estas mismas fuentes. No obstante, desde el consistorio de La Muela sí reconocen que se trata de “algo grave, ya que podría ocasionar un accidente”.

Fuentes de la Guardia Civil confirman que hay varias denuncias sobre los pinchazos y aseguran que hay una investigación en curso. Añaden que también se tiene constancia del último incidente de esta semana, aunque se está a la espera de que los afectados efectúen la denuncia.