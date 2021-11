El pasaporte covid no logra imponerse en el ocio nocturno el primer fin de semana en Zaragoza

Unos sí y otros no. "Hola buenas noche, me podría enseñar el DNI y el pasaporte covid". Esa frase se repitió una y otra vez durante este fin de semana en las puertas de algunos pubs y discotecas de Zaragoza. Sin embargo, no en todas. Según pudo comprobar HERALDO, buena parte de los locales del Casco Histórico no pidieron el certificado para acceder al interior la noche de este sábado.

"El 10% de los clientes no llevaban pasaporte covid y se han tenido que ir. Hay otros que han venido con justificantes de farmacias, test negativos e incluso a algunos no les funcionaba la aplicación y han traído el papel de la cita de la vacuna. Al final, lo estamos integrando poco a poco, es nuevo para nosotros también", señaló Alberto Campuzano, presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Salas de Fiesta, Baile y Discotecas. Los locales de ocio nocturno piden al Gobierno de Aragón que les facilite una "herramienta" para que sea más cómodo y rápido el acceso a los pubs. También piden que se especifique qué locales entran en esta medida. "Hay bares que ponen cafés por la mañana y copas por la noche. Necesitamos que especifiquen a partir de qué hora tenemos que pedir el certificado", añadió.

División de opiniones

Raúl Martínez celebró ayer su 24 cumpleaños con un grupo de amigos en un bar del casco histórico. "Reservé una zona V.I.P. en un pub y, ante mi asombro, nadie nos pidió el pasaporte covid al entrar. En realidad me parece una tontería que tengan que pedirlo", sostuvo.

Marta Sánchez, María Grasa y Leyre Gracia tuvieron que esperar unos minutos para entrar en 'La Encantadora' -situada en la zona del casco- donde sí pedían el certificado para acceder. "Yo estoy de acuerdo en que se pida para que haya control y menos posibilidad de contagio. Los no vacunados tienen más posibilidades de contraer el virus y contagiar. Tenemos una amiga que no está vacunada y no se qué hará cuando quiera salir", indicó Sánchez.

Marta Sánchez, María Grasa y Leyre Gracia P. L.

Pedro Franco estaba tomando aire en la calle el Temple tras pasar un rato en un local de la zona. "Me parece una medida lógica, aunque en el bar que he entrado no me lo han pedido. Si no se quieren vacunar y luego le ponen un impedimento para su ocio pues... mala suerte. Tengo conocidos que no pueden salir de fiesta porque no tienen el pasaporte, aunque tengo que decir que el 95% de mis amigos están vacunados. Entiendo que no se quieran vacunar porque cada uno es libre de pensar lo que quiera, pero que se atengan a las consecuencias", sostuvo el joven de 22 años.

Pedro Franco en la calle el Temple P. L.

Alex Ortego, Pablo Sancho, Diego Gómez, Carlos Gimeno esperaban a las puertas de 'Parros' para pasar una noche de fiesta.. "Me parece injusto que se pida. Cada uno es libre de vacunarse o no. Yo me puse las dos dosis pero el pasaporte covid me parece demasiado. Tengo amigos que no se han vacunado y cuando quieran salir se quedarán en casa o intentarán falsificarlo. Es una medida contraproducente en mi opinión", señaló Ortego.