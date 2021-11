No, Arguiñano no vivió en Zaragoza... aunque decenas de webs digan lo contrario

Si usted vive en Zaragoza, probablemente le habrá llegado en los últimos días al móvil algún enlace con una información que le llamó la atención: Karlos Arguiñano, el cocinero televisivo por antonomasia en nuestro país, sigue una dieta que le funciona de maravilla y que, por casualidad, le enseñó un médico de la capital aragonesa. Y no porque el chef vasco viniese de propio a mirarse el colesterol, sino porque -y siempre bajo la versión que circula por las redes-, el polifacético guipuzcoano vivía y trabajaba a orillas del Ebro.

Si aún no había oído hablar de este asunto, abra Google y teclee. Lo que se encontrará será una historia que no se ajusta a la realidad, pero que para todo zaragozano habría tenido su miga. Extrañados por este desconocido episodio zaragozano del cocinero, desde HERALDO nos pusimos en contacto con él, quien por desgracia para los 'zaragocicas' desmintió una información del todo imprecisa que se ha replicado en decenas de periódicos, portales digitales y canales de televisión.

El de Beasáin no ha vivido ni en el Casco Histórico ni en Las Fuentes ni en ningún otro barrio de Zaragoza. "Aunque adoro vuestra tierra, no he pasado ninguna temporada allí. Debe de haber sido algún tipo de malentendido", zanja al otro lado del correo electrónico.

Las declaraciones que han hecho arquear las cejas a más de un zaragozano se confundieron en el contexto de la presentación del nuevo libro de Arguiñano, 'La cocina de tu vida: 950 recetas fáciles, rápidas y saludables'. Durante uno de los actos promocionales, el también escritor reveló la dieta que sigue a rajatabla: "Tengo la receta del régimen para que no vayáis a un consulta pagando: 'CLM', comer la mitad. Esto lo vengo predicando hace años. A mí también me sobran 3 o 4 kilos, pero ya sé por qué. Porque me lo como todo. ¡Tengo mucho apetito! Pero comer la mitad es sencillo"

A continuación atribuyó la dieta a un doctor que, según sabemos ahora, es de cualquier lugar del mundo, excepto la capital aragonesa: «En vez de 3 cazos de alubias, cazo y medio; en vez de 220 gramos de carne, 100 gramos de carne; y en vez de dos bolas de helado, una. Se trata de comer la mitad haciendo la misma comida. Es un consejo que me dio un médico hace 45 años cuando trabajaba de cocinero antes de montar restaurante". El galeno, según las agencias, ejercía en territorio aragonés, aunque quizá la aproximación sonora entre Zarautz y Zaragoza explique la confusión.