El prorrateo reducirá un 5% las ayudas del plan de choque a los hosteleros de Zaragoza y Teruel

Los hosteleros de Zaragoza y Teruel recibirán hasta un 5% menos de ayudas del plan de choque autonómico por el prorrateo que hará la DGA al no recibir el 20% exigido a sus ayuntamientos. Es la estimación que hizo este miércoles el vicepresidente de Aragón, Arturo Aliaga, tras la aprobación de los convenios con los consistorios de las tres capitales.

Sin querer entrar en polémicas, el también consejero de Industria recalcó que la sensibilidad del Ejecutivo es «total», y que no puede hacer una excepción y financiar más a unos ayuntamientos que a otros. No aclaró, sin embargo, cuándo comenzarán a cobrarse las ayudas, presentadas en sociedad en marzo. Solo avanzó que estarán «antes de final de año».

Aliaga defendió el «compromiso histórico» del cuatripartito con el turismo y recalcó que el prorrateo se hará «por imperativo legal». Según sus cálculos, los 3,4 millones que aportará el Ayuntamiento de Zaragoza y los 356.250 del de Teruel harán que el 20% correspondiente a los consistorios se quede «entre el 15% y el 16%», afectando a los beneficiarios.

Insistió, a este respecto, en que su Departamento tenía revisados todos los expedientes desde hace un mes, y que los convenios «no se han podido traer antes» por las «circunstancias» vividas con estos dos ayuntamientos.

Mientras, el Consistorio zaragozano aprobó este miércoles por unanimidad la modificación presupuestaria de 3,4 millones de euros comprometida. El debate estuvo marcado por las duras críticas del bipartito PP-Cs al Gobierno de Aragón por su «chapuza» de gestión en esta materia. El Ayuntamiento ha detectado en los listados de solicitantes remitidos por Industria lo que en su opinión es «una cascada de errores», dado que figuran empresas que no tienen su actividad en la capital. «No podemos subvencionar una actividad hotelera en el Pirineo», declaró el alcalde, Jorge Azcón.

En esta línea, la concejal de Economía, Carmen Herrarte, advirtió que en 288 casos analizados hasta el momento, que han solicitado ayudas por valor de 427.000 euros, no había actividad económica en Zaragoza, aunque el domicilio fiscal estuviera en la ciudad. ««Han mandado un listado plagado de errores y ahora quieren tapar su nefasta gestión», expuso. Fuentes de la DGA explicaron que precisamente este es el criterio con el que se han elaborado esos listados.

El interventor general del Ayuntamiento, no obstante, ya ha avisado de «la imposibilidad» de subvencionar actividades que, «aun teniendo un innegable interés público», se desarrollen en «un ámbito territorial distinto al del municipio de Zaragoza». «Vamos a respetar la legalidad. Las ayudas del Ayuntamiento cumplirán su ámbito competencial y territorial», manifestó Azcón.

Mientras, los grupos de la oposición reclamaron al Gobierno PP-Ciudadanos que modifique el presupuesto municipal para elevar la aportación de la capital al plan de ayudas autonómico.