Críticas al "arbitrario" cese del coordinador de Torre Ramona

Trabajadores del centro de salud de Torre Ramona se han dirigido por escrito al gerente del Salud, José María Arnal, y a Luis Callén, responsable del sector II de Zaragoza, para expresar su "profundo malestar e indignación" por el cese del coordinador del ambulatorio, Luis Otegui, tras la muerte de una mujer de 83 años que llevaba cuatro meses solicitando "desesperadamente" la eutanasia.

El equipo de Atención Primaria tacha la decisión de "totalmente injusta y arbitraria" y solicita su reincorporación inmediata al entender que "no ha habido mala praxis" y que "no responde a una voluntad de solucionar el problema". Según critican, no se les ha proporcionado "ninguna formación sobre esta materia".

"Tampoco se ha facilitado la elaboración de un registro de profesionales que se han acogido a la objeción de conciencia de esta ley, especificando cómo debe procederse en estos casos", aseguran, en contra de lo defendido en la última semana por la Consejería de Sira Repollés.