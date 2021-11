Detenido un hombre por conducir ebrio por el Casco Histórico de Zaragoza

La Policía Local de Zaragoza ha detenido este lunes a un hombre de 50 años, E. G. G., por conducir ebrio por el Casco Histórico de la capital aragonesa. El varón ha sido sometido a pruebas de alcoholemia y ha arrojado resultados positivos, superiores a la tasa penalmente permitida.

Los hechos han ocurrido a las 19.55 en la calle Monreal del Casco Histórico. El vehículo ha sido inmovilizado, quedando a disposición judicial, y el conductor del mismo ha sido detenido por un presunto delito contra la seguridad vial.

Otros sucesos

Este no ha sido el único delito de este tipo que ha ocurrido en Zaragoza este lunes. Un hombre de 48 años de edad, que responde a las siglas C. J. G. C., también ha sido detenido por un presunto delito contra la seguridad vial. Al parecer, el varón conducía un coche cuando fue parado por unos agentes de la Policía Local con motivo de un control de seguridad. En ese instante, los policías han comprobado que el conductor carecía de un permiso de conducción ya que lo tenía retirado por sentencia judicial.

El suceso ha ocurrido en el barrio Oliver sobre las 11.30 de este lunes.

También ha sido detenido M. G. G. G., de 38 años, por manejar un vehículo a motor, careciendo de la autorización administrativa para conducir, por suspensión temporal, por lo que se le investiga por un presunto delito contra la seguridad vial. El hombre fue interceptado por la Policía Local en la calle Nuestra Señora de Lagunas, en el barrio de El Rabal, a las 13.40 de este lunes.

Otro delito del que ha informado la Policía Local de Zaragoza ha sido la detención de O. G. S., de 40 años de edad, por la presunta comisión de un delito de violencia de género por agredir a su pareja en el domicilio que comparten. El hombre fue detenido en la calle Antonio de Leyva, en el barrio Oliver, a las 14.30.