Qué hacer en Zaragoza este domingo: teatro, danza y estrenos de cine

La 'IX Ruta del Cocido de Aragón', el 'I Cachopo Fest' y la 'Ruta-concurso del Vermut Preparado' acaparan la oferta gastronómica de Zaragoza durante todo el fin de semana. Tres joyas de la gastronomía española que se han dado cita en la capital aragonesa y en las que participan en total casi un centenar de establecimientos. Los zaragozanos se ponen las botas en los y restaurantes, con recetas estrella, versiones vanguardistas y tradicionales que continuarán poniéndole sabor a la vida durante este domingo 14 de noviembre.

En otro orden de planes de ocio, los teatros de Zaragoza descorren el telón con diferentes funciones. El Teatro Arbolé programa un espectáculo para niños llamado 'El lapicero mágico' (12.00 y 18.00). En el Sótano Mágico, Pepín Banzo hará funcionar su espectáculo 'Record Tables' y la comedia de 'Ingobernables' gobernará el Teatro de la Estación desde las 19.00.

En el Teatro de las Esquinas ya están agotadas las entradas para el show del humorista Comandante Lara. El Festival Retina de cine y música del Teatro del Mercado pondrá sobre el escenario a Joana Serrat con 'Una Historia Verdadera' (19.00). Por su parte, el Teatro Principal continuarán con la danza del bailarín zaragozano Miguel Ángel Berna y su espectáculo "OTURIA. Intima Peregrinati", a las 20.00.

Báscula, mástil chino y acrobacias inundarán de arte circense el centro cívico de San José, en otra entrega del Festival de Circo de Zaragoza con la actución de 'Cia.Soon' a las 18.00. Por otro lado, en el centro cívico de La Almozara se llevará a cabo la Exposición de Gigantes y Cabezudos, con apertura a las 10.00 y paseos de los cabezudos a las 11.00 y a las 18.00.

Dedicado a los más puristas, destaca el mercadillo de la plaza San Bruno (9.00-14.00) y el mercado coleccionismo de la plaza San Francisco (9.00-14.00). Y para los amantes del cine, la lluvia de estrenos moja las salas zaragozanas con nueve estrenos de cine: 'Pan de limón con semillas de amapola', 'Way Down', 'Till Death. Hasta que la muerte nos separe', 'My Hero Academia: Misión Mundial de Héroes', 'Cuidado con lo que deseas', 'Tick, Tick…Boom!', 'The Sparks Brothers' o el reestreno 'Harry Potter y la piedra filosofal' en su vigésimo aniversario.

