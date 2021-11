Detenidos dos jóvenes por robar varios teléfonos móviles en el Casco Histórico

Agentes de Policía Local de Zaragoza han detenido a los jóvenes J. A. D.O., de 18 años, y de L. M. R. R., de 16, por hurtar varios teléfonos móviles en el Casco Histórico.

Según han informado fuentes del Cuerpo policial, los hechos se han producido este domingo a las 4.55 horas en la calle del Temple.

Por otro lado, un hombre de 43 años, C. V., ha sido detenido como presunto autor de un delito de robo con fuerza por robar en el interior de una vivienda en San José, a cuyo interior había accedido forzando la puerta de entrada. Los hechos se produjero este sábado a las 20.15, en la calle de Cáceres, tal y como han informado este domingo fuentes de la Policía Local de Zaragoza.

Por otro lado, el ocupante de un autobús urbano de Zaragoza, cuya identidad responde a las iniciales de J. C. G., de 80 años, resultó herido leve el sábado en el barrio rural de Casetas, tras sufrir una caída porque el conductor del vehículo, A. A. L., de 40 años, ha dio un frenazo para evitar la colisión con un coche, a cuyos mandos se encontraba J. C. C. F., de 43 años.