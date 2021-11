La Puebla de Alfindén invita a comprar en el comercio local

Comprar en comercios de proximidad es mucho más que aprovisionarse de enseres: es un acto social y un apoyo a la economía local y, además, aporta una cercanía difícil de conseguir en otro tipo de establecimientos. Todos estos aspectos son los que ha querido poner en valor el Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén con la campaña ‘Yo compro en La Puebla de Alfindén’, que puso en marcha el mes pasado.

El municipio cuenta con más de 70 establecimientos comerciales que, según indica el concejal de Industria, Comercio y Empleo, Carlos Rueda, se han adherido en su totalidad a la campaña.

Rueda señala que muchos de los vecinos del municipio “tiene un contacto muy estrecho con Zaragoza familiar o laboral”, lo cual en muchas ocasiones lleva a que hagan sus compras allí. “Con esta campaña intentamos que los alfindeños se fijen en que aquí tenemos comercio de calidad en el que se puede confiar”. Por ello, “queremos invitarles a descubrir que tenemos de todo”.

Entre los motivos que se destacan en esta campaña para comprar en comercio local están: ahorrar en gasolina; favorecer la conciliación y estabilidad laboral; evitar colas, aglomeraciones y largos pasillos y encontrar productos locales, singulares y de kilómetro cero.

Asimismo, se incide en que el comercio local da vida a las calles, sostienen la economía y crean empleo, además de brindar cercanía, proximidad y confianza. También preservan el territorio y velan por el medioambiente. Apoyar al comercio local es creer en la economía justa y sostenible.

“Es la pescadilla que se muerde la cola -explica Rueda-porque si la gente se fija en los comercios de aquí, se genera una expectativa que puede llevar también a que se abran nuevos comercios: si hay más demanda habrá más oferta nueva”. Para ello, el Ayuntamiento estudia preparar más adelante una serie de ayudas al emprendimiento de nuevos negocios.

“Tenemos una oferta comercial lo suficientemente digna para que la gente se fije y compre aquí y es lo que estamos intentando, para ello hicimos un video promocional, creamos una página web nueva y cartelería por el municipio y los comerciantes han colaborado también”, añade Rueda.

Entre las acciones previstas en esta campaña estaba la involucración de asociaciones y colectivos diversos, de hecho, la Asociación de Mujeres del municipio visitó en fechas recientes algunos de los comercios adheridos.

Impulso del comercio local durante la pandemia

El comercio local, señala Carlos Rueda, no solo no se ha resentido con la pandemia sino “al revés”. “Con la pandemia y el confinamiento hemos conseguido que la gente, como no podía salir del municipio, comprase en el pueblo lo cual nos ha ayudado a que la gente entienda que aquí hay comercio suficiente para poder abastecerse”, añade. “Con la campaña queremos que, ahora que no hay restricciones de movilidad, la gente no vuelva a la tendencia de ir a Zaragoza a comprar ahora que ha visto que aquí puede comprar de todo”, sostiene el concejal.

Respecto a las plataformas de venta online como Amazon, Rueda cree que “tienen que convivir con los negocios físicos y el comercio local tiene que saber adaptarse”. De hecho, desde el consistorio del municipio se está valorado “la creación de una plataforma de venta online del comercio local pero es un proceso que lleva su tiempo” ya que incluiría el negocio existente en el casco urbano y en el polígono industrial.

Sara Loriente, propietaria de Singular Artes Gráficas, se unió a la campaña porque cree que es necesario “concienciar a la gente de que no hace falta coger el coche siempre para ir a hacer compras a Zaragoza”. Cree que muchas veces La Puebla de Alfindén “se interpreta como barrio, pero es un pueblo, hay que hacer hincapié en eso”. Asegura que la campaña “está dando resultado” y aspira “a un acercamiento de los vecinos porque si no hay apoyo comunitario, el comercio en los pueblos no funciona”.

Por su parte, Ana Subías, propietaria de Apartamentos Turísticos El Llano, abrió su negocio poco antes de que estallara la pandemia. Poco a poco su establecimiento se va dando a conocer, algo a lo que ha contribuido el participar en esta campaña. “No me puedo quejar, estoy contenta”, asegura y cree que esta campaña “es una manera de decir que aquí estamos, que esto es lo que tenemos” y animar a la gente a conocer el comercio local.