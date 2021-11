Más de 100 vecinos de Villafranca reclaman por la contaminación del agua de boca

El Ayuntamiento de Villafranca de Ebro ha entregado al Instituto Aragonés del Agua (IAA) las reclamaciones por daños y perjuicios de 108 vecinos de la localidad afectados por la contaminación de la red de suministro de agua potable que el pasado octubre impidió que se pudiera beber agua del grifo durante doce días.

La alcaldesa, Volga Ramírez, señaló que el Consistorio se ha presentado también como afectado y que, pese a que ya ha transcurrido un mes y medio, todavía hay personas que no se han recuperado completamente del brote de gastroenteritis. El origen de la contaminación de la red fue un fallo en el manejo de llaves de paso en la estación depuradora, que provocó que el agua sucia y no potable que se utiliza para limpiar las instalaciones pasara a las tuberías del abastecimiento municipal.

La regidora mantuvo ayer una reunión con la directora del Instituto Aragonés del Agua, María Dolores Fornals. Desde el Departamento de Agricultura y Medio Ambiente explicaron que, tal y como está establecido en el contrato para la gestión de la depuradora, todos los expedientes se van a pasar a la empresa. "Ya mostró su disposición a colaborar y lo está haciendo", señalaron. Después será la propia compañía la que trasladará las reclamaciones a su aseguradora para su valoración y se pondrá en contacto con cada afectado para abonar los daños.

La alcaldesa apuntó que entre los perjudicados están los establecimientos que tuvieron que hacer gastos extras para su actividad, como la tienda, la panadería o el bar, así como una familia que acababa de llenar el aljibe con el agua de la red y tuvo que vaciarlo y desinfectarlo o las personas que precisaron hospitalización.

Fornals también indicó que la empresa de la depuradora ha llevado a cabo las "obras necesarias" para que este problema "no vuelva a repetirse en el futuro" y "ha taponado" la conexión que había entre las conducciones. Algunos vecinos han valorado que el Ayuntamiento haya recogido las quejas, pero han criticado que no exista ninguna comunicación oficial sobre los trámites. No descartan presentar una denuncia ante la Guardia Civil por este episodio.