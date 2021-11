El padre de Martina (pediatra): "Las monitoras lo hicieron perfecto, y es clave enseñar primeros auxilios en los colegios"

El doctor Juan Pablo García no encuentra palabras de agradecimiento para las monitoras de comedor que este jueves salvaron la vida de su hija Martina tras sufrir un atragantamiento en el comedor del colegio. "Lo que hicieron fue perfecto. Porque si ella no se pone mal, y de hecho podía hablar porque pidió ayuda en esa situación, hay que vigilarla y animarla a toser, que es el mecanismo más efectivo para expulsar un cuerpo extraño", subraya este pediatra.

El mensaje de agradecimiento que publicó en Twitter horas después del percance suma ya cientos de reacciones y ha avivado el debate sobre la importancia que tiene sensibilizar a la población acerca de este tipo de maniobras que pueden salvar vidas en una situación de emergencia.

"La idea de escribir el tuit era por concienciar de que esto es fundamental que se haga. Lo más factible es que se den cursos de primeros auxilios, pero también muchos profesionales de la Asociación Española de Pediatría están abogando porque la RCP (reanimación cardiopulmonar) se dé en los colegios", defiende este médico.

Tres escenarios y las maniobras que aconsejan

"El principal mecanismo de defensa es la tos. Por eso, si el niño puede hay que animarlo a toser y vigilar hasta que lo expulse"

A la hora de actuar ante un atragantamiento, los protocolos de actuación y guías médicas recogen tres escenarios distintos que hay que conocer antes de decantarse por una u otra maniobra. El primero, en el que se encontraba Martina, la pequeña de siete años a la que salvaron sus monitoras, es cuando el niño está consciente y tosiendo. "El principal mecanismo de defensa es la tos. Por eso si el niño puede hay que animarlo a toser y vigilar hasta que lo expulse. Ellas pusieron en práctica lo contemplado en el primer escenario. En realidad parece que no haces nada porque es muy simple, pero hay que saberlo porque a veces darles golpes en la espalda si no están del todo mal es peor. Las monitoras tuvieron la sangre fría de estar ahí esperando vigilantes a su lado, y fue perfecto", recalca este médico, al advertir de la importancia que tiene en situaciones de este tipo guardar la calma, identificar el escenario y seguir el protocolo paso por paso.

"Cuando la tos es buena y efectiva hay que dejarle al niño toser, porque si le das un golpecito y se está atragantando, por efecto de la gravedad puedes empeorar las cosas al contrarrestar con ese golpe en la espalda el efecto positivo de la tos", reitera García.

Por el contrario, en el momento en que el niño deja de hablar a causa del atragantamiento, entraríamos en otro escenario distinto que exige recurrir a la maniobra de Heimlich y efectuar compresiones en el abdomen y golpes en la espalda tantas veces como haga falta. "En este segundo escenario el niño o la niña están conscientes, pero la tos y la respiración son inefectivas para expulsar el cuerpo extraño. En el caso de mi hija no hizo falta, porque logró echar el gajo de mandarina antes, pero las monitoras estaban ya preparadas para practicarle esta maniobra", indica este zaragozano.

El tercer escenario que recogen los protocolos sanitarios es cuando el niño está "inconsciente", y es necesario practicarle la maniobra de reanimación cardiopulmonar (RCP). A este respecto, García sería partidario de hacer más formaciones en los colegios y que los primeros auxilios formaran parte incluso de alguna asignatura, pues eso ayudaría a los propios niños a saber pedir ayuda ante una situación de este tipo o actuar si fuera preciso.

"Sabiendo lo que ha pasado, y que lo han hecho bien, queremos que sirva de concienciación, porque es importante saber de RCP. Todos los médicos consideramos que deben estar de forma reglada dentro de los colegios, en alguna asignatura. 'Educación para la ciudadanía' o 'Ciencias naturales' podrían dedicar una parte del temario a que los niños aprendan las cosas básicas de la reanimación cardiopulmonar. Luego te sorprenden los críos con lo que se empapan de todo y las situaciones que se han dado de que gracias a lo que han aprendido han podido salvar la vida de sus padres llamando al servicio de emergencias o aplicando estas maniobras", subraya este pediatra, que ha dado también clases de primeros auxilios en varios colegios de Zaragoza.

Actuación que hay que hacer en estos casos de atragantamiento u obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño, según el doctor Juan Pablo García. @dr_jpablo

A su juicio, sensibilizar a la población para que sepa actuar ante este tipo de urgencias es "fundamental", ya que una pronta actuación también salva vidas. "Hay cosas que hay que saber y de esta forma cuando te toca, algo bueno vas a poder hacer. Vigilando y animando como hicieron con mi hija o con las maniobras básicas de reanimación se puede revertir un atragantamiento. Cuanto más cueste, más aconsejable sería ir después al hospital para descartar pasado el susto que no haya una complicación", afirma este pediatra.

Cómo prevenir atragantamientos con los más pequeños

Un atragantamiento puede darse a cualquier edad, si bien los expertos recomiendan estar más vigilantes con los más pequeños y seguir algunos consejos. "Por debajo de los cinco años no deberían comer frutos secos por el riesgo que hay. A lo mejor se pueden tomar rallados, pero no enteros. En eso insistimos mucho los pediatras y también con algunas frutas, como las uvas u otras que son redondas y es más factible que se las traguen. Las uvas es mejor partírselas por la mitad y en el caso de la manzana, en vez de pelarla en trozos, darla laminada, porque hemos tenido niños fallecidos con esto", lamenta el padre de Martina, quien a primera hora de ayer no dudó en llevarles varias cajas de bombones a las monitoras que salvaron a su hija para agradecerles el buen trato y la profesionalidad demostrada.

"Cuando me llamaron lo primero que me transmitieron fue la tranquilidad de que estaba bien, y una vez que te dicen eso ya te relajas. Las conocemos del programa de Madrugadores, nos llevamos muy bien y nos fiamos un montón de ellas. Lo que hicieron fue perfecto. Parece lo más fácil, pero hay que conocerlo e identificar este escenario para responder de esta manera", sentencia este pediatra.

Las monitoras de un colegio de Zaragoza le salvan la vida a una niña

Por su parte, las monitoras que asistieron a la niña, Belinda Noguera y Beatriz García, le quitan importancia a lo que hicieron, aunque todavía se emocionan cuando les llueven las felicitaciones por estos hechos. "Fueron cinco minutos muy largos, pero una vez echó el gajo de mandarina se abrazó a mí y nos fuimos todos muy contentos", confiesa Noguera. "Lo has hecho porque tienes que hacerlo, pero te hace sentir muy bien el agradecimiento. Esta mañana la hermana pequeña nos ha traído bomberos 'por haber salvado a Martina'. Que te diga eso una niña de 4 añicos es emocionante… Y leíamos el tuit de su padre y se nos saltaban las lágrimas", concluye García.