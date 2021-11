El bus y el tranvía de Zaragoza suman sus huelgas y los usuarios sufren retrasos en hora punta

Parece el cuento de nunca acabar. El conflicto laboral que desde comienzos de año arrastran los dos grandes medios de transporte de Zaragoza ha vuelto a tener este martes su efecto en las calles. De nuevo, como ya ha ocurrido varias veces en los últimos meses, los paros parciales convocados por los comités de empresa de ambas contratas han coincidido en el tiempo y los usuarios, ya algo desconcertados por la duración de las protestas, han sufrido retrasos sobre todo en hora punta, aunque en general no han sido muy acusados. Las negociaciones continúan estancadas y no parece que, ni en el caso del bus urbano ni en el del tranvía, estén cerca de una solución.

Durante la jornada, en las franjas horarias de huelga, las frecuencias más habituales han rondado los ocho o diez minutos. Aunque ha habido algunos casos superiores, como la línea 40 a San José o la 21 en dirección al barrio Oliver, que en alguna ocasión han llegado a marcar tiempos de espera superiores al cuarto de hora. También ha habido algunas en las que el efecto de los paros era casi imperceptible, como la 35, con apenas cinco minutos entre la llegada de un vehículo y el siguiente. La protesta ha sido especialmente notable al medio día, cuando han coincidido los retrasos de los autobuses y el tranvía.

Será así durante toda la semana. En los buses se parará entre las 12.30 y las 16.30, mientras que en el caso de los convoyes la huelga se ha dividido en tres franjas horarias con ligeras variaciones según el día pero, en todo caso, en hora punta, en el momento de entrada o salida de puestos de trabajo, colegios y universidades. Mañana, como todos los lunes, miércoles y viernes, los paros se llevarán a cabo de 5.30 a 6.00, entre las 7.45 y las 9.15, y desde las 13.45 hasta las 15.15.

Reunión fallida

Mientras, el conflicto sigue encallado. De hecho, Avanza y los representantes sindicales estaban llamados este martes a una nueva reunión que finalmente no ha llegado a celebrarse. La concesionaria puso como condición para reunirse que desconvocasen la huelga, pero ellos no aceptaron. Ya habían dicho el lunes que estaban dispuestos a negociar pero "sin condiciones previas". Aún así, han acudido al encuentro, pero según han denunciado desde el Comité Unitario de Trabajadores, la empresa no ha hecho lo mismo.

Por eso, la han acusado de una "clamorosa falta de voluntad negociadora" y de querer "dilatar" el conflicto. Más o menos, en la línea de las críticas que llevan lanzándose ambas partes desde febrero. Habrá que ver qué ocurre la semana que viene, cuando no hay paros parciales, ya que se han planteado de forma indefinida pero en semanas alternas.

Para el tranvía, cuya plantilla decidió justo el lunes en referéndum iniciar un nuevo mes de protestas, no hay ni siquiera una fecha marcada en el calendario. Las dos contratas llevan ya dos años tratando de cerrar, sin éxito, la firma de un nuevo convenio colectivo pero, mientras los trabajadores consideran que no se está cumpliendo con sus reivindicaciones, desde Avanza y Tranvías Urbanos de Zaragoza aseguran que sus peticiones son imposibles de satisfacer, más en una situación como la actual, en la que la demanda se mantiene un 30% por debajo de lo que era habitual antes de la pandemia.

Acuerdo en la contrata de limpieza

Así las cosas, desde el comité del bus han vuelto a pedir este martes que el Ayuntamiento se implique en la resolución del conflicto. En este sentido, la concejal de Movilidad, Natalia Chueca, ha recordado que el gobierno municipal "no puede ir más allá de hablar con ambas partes", algo que, ha asegurado, se lleva haciendo desde el primer momento. "Solo las partes en conflictos se tienen que poner de acuerdo para llegar a un consenso y cuando se quiere, se puede", ha dicho. Y ha puesto como ejemplo la contrata del servicio de limpieza, que precisamente este mismo día ha dado el visto bueno al preacuerdo del convenio que había alcanzado FCC y el comité con 568 votos a favor y 196 en contra.

"Hay una huelga porque se está negociando un nuevo convenio que mantiene la capacidad adquisitiva y mejora las condiciones de organización", ha considerado, y ha pedido a los implicados que resuelvan el problema por "responsabilidad con la ciudadanía". En este sentido, los viajeros que aguardaban este martes en las marquesinas de los dos medios de transporte se han quejado por, según ha dicho más de uno, acabar pagando "siempre los mismos". No obstante, también ha habido quien ha reivindicado el derecho de los empleados a la huelga e incluso quien ha asegurado que ni se había dado cuenta de los retrasos.