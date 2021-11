El centro de Zaragoza comienza a reabrir locales comerciales tras la oleada de cierres que causó la pandemia

"Retomando la normalidad". Así es como aseguran que se encuentran los comerciantes del centro de Zaragoza, que desde hace unas semanas vienen observando cómo se abren nuevos locales que llevaban largo tiempo cerrados. Muchos de ellos, desde que el confinamiento obligado por la pandemia del coronavirus llevó a la clausura de los negocios que hasta entonces albergaban. No obstante, este fenómeno no está afectando por igual a todas las calles y, mientras algunas como Don Jaime I o León XIII empiezan a ver la luz, en Alfonso I las persianas bajadas alcanzan la veintena. Fuera de las zonas más céntricas, por el contrario, la situación todavía sigue "algo parada".

La diferencia se observa a simple vista. Mientras que, como explica la presidenta de la agrupación empresarial Zaragoza Centro, Begoña Muñoz, Don Jaime I tiene numerosos comercios de proximidad que resisten desde hace años, en Alfonso I son muchas más las franquicias. Aquí, sobre todo, el elevado precio de los locales no es un aliciente para la llegada de nuevos negocios pequeños. No obstante, asegura que las perspectivas ahora "son otras" y mira al futuro con mucho más optimismo que hace unos meses.

En general, la facturación está aumentando, aunque todo depende del sector, manifiesta. En algunos, como la alimentación o la electrónica, se ha mantenido más o menos estable durante la pandemia pero otros, como los relacionados con el ocio, se han visto "muy perjudicados" y el cambio es notable.

Reactivación de eventos

Es, por ejemplo, su propio caso. En Sisinia, la tienda de vestidos que regenta, están percibiendo últimamente la reactivación de los eventos. Le ocurre también a Óscar Sanz, de Josan Equipajes, que vio crecer sus ventas cuando se flexibilizaron las restricciones al turismo. "Lo pasamos realmente mal, pero cuando se pudo viajar la gente vino en tropel", asegura. También este empresario de Don Jaime I destaca que "hay una cierta ilusión y se están abriendo tiendas nuevas". Además, considera que tras la pandemia ha detectado que los clientes han vuelto a tender la mano al comercio de proximidad, también gracias a iniciativas, cuenta, como el programa de bonificaciones 'Volveremos' que ha impulsado el Ayuntamiento.

Pasa lo mismo en el entorno comercial de León XIII –y especialmente en esta calle– donde, como cuenta la presidenta de la asociación Zona Centro, Begoña Abad, se está regresando poco a poco a la normalidad. "Ha habido muchísimo movimiento. Con la pandemia cerraron muchos establecimientos y no se han vuelto a alquilar hasta hace unos días, que está ocurriendo a la contra", resume. Según explica, ya se han abierto seis nuevos locales, hay varios haciendo obras e incluso dos negocios hosteleros también planean subir próximamente la persiana. "Es una maravilla para esta zona, que estaba desmejorándose mucho. Nos va a dar vida, y hace que la gente quiera venir a pasear por las calles –indica–. Todavía no estamos como en 2019 pero sí que vamos para adelante".

Por su parte, el presidente de la Federación de Empresarios (ECOS), Antonio Tornos, afirma que últimamente se están abriendo tiendas "muy especializadas y creativas", y destaca que además ningún socio se ha dado de baja de la asociación desde que comenzó la pandemia. Al contrario, subraya que han llegado muchos nuevos, que han encontrado en la entidad una manera de enfrentarse a las dificultades que ha traído consigo la covid con, al menos, una guía. Asimismo, considera que la semana del Pilar ha sido positiva para el sector. "La gente tiene ganas de salir. Cuanto más lo hagan más posibilidades hay de que compren", enfatiza Tornos.

En Delicias no notan mejoría

Pese que los empresarios de las zonas más céntricas están experimentando esta relativa "ilusión", no parece ocurrir lo mismo en otras vías comerciales de la ciudad. En Delicias, el presidente de la Asociación de Comerciantes de la Avenida de Madrid, Sergio Bretos, asegura que "no se ven nuevas aperturas". "Incluso han cerrado locales y en alguno se está aprovechando para hacer liquidación por jubilación", puntualiza. Asimismo, añade que los que ya estaban cerrados siguen sin alquilarse. No obstante, sí que observa que tras el verano "se va remontando poco a poco", pero es una "mejoría muy lenta". "La clientela todavía es reticente, sobre todo los de fuera de Zaragoza, que les cuesta venir", concluye.

Una veintena de locales no tienen actividad en la calle Alfonso. José Miguel Marco

A la céntrica Alfonso I le cuesta remontar

La recuperación comercial de la ciudad tras la pandemia se está haciendo de rogar en una de sus vías más emblemáticas. Tras el mostrador de los negocios de la calle de Alfonso I se aprecia un incremento de la clientela por la vuelta del turismo, clave para las tiendas del entorno de la basílica del Pilar, pero aún quedan una veintena de locales con las persianas bajadas a la espera de alguien que les dé una nueva vida.

"Poco a poco nos vamos recuperando, viene más gente, más turistas que hasta ahora habíamos perdido", comenta Isabel Romanillos mientras atiende el negocio de la Joyería Martin’s, un histórico de la calle de Alfonso I. La favorable evolución de la pandemia y la consiguiente relajación de las restricciones sanitarias han propiciado una mayor afluencia en las zonas más céntricas de la capital aragonesa, cuyas calles comienzan a recuperar el pulso comercial con la inauguración de nuevos establecimientos.

En la calle de Alfonso I, en cambio, el ritmo parece ser más pausado. "Hay más turismo pero aún queda camino por delante, se están abriendo nuevos locales pero no tantos como cerraron por la pandemia", apunta Romanillos.

Su opinión es compartida por Elvira Aguedo, que gestiona un estanco en la zona más próxima al Coso desde hace tres años. "Con la pandemia hubo un ‘boom’ del tabaco parecido al del papel higiénico, teníamos unas filas enormes", recuerda. Ahora la situación se comienza a normalizar, pero "aún no reabren muchos locales, y los que lo hacen son casi todo franquicias", comenta.

En los últimos años han cerrado tiendas emblemáticas, como las de la Platería Martín Blasco o la de El Mañico. Otros, en cambio, ya se preparan para iniciar su nueva andadura. Es el caso de la antigua Joyería Aladrén, que tras varios años reconvertido en Gran Café ahora ultima su reapertura como restaurante.