Bar Berges: cumplir 50 años en la plaza del pueblo, en plena pandemia

Era mayo de 1970 cuando el matrimonio formado por Leonor Miguel y José Berges decidió abrir el Bar Berges, más conocido en Fuentes de Ebro como ‘La Leo’. Ubicado en la plaza Constitución, a escasos metros del Ayuntamiento de la localidad zaragozana, hoy en día lo regentan Eva Zardoya (50) y Leonor Berges (55); quienes se han visto obligadas a posponer la celebración del 50 aniversario del negocio. “La pandemia ha venido para recordarnos lo vulnerables que somos”, reflexiona Eva.

“Nunca en 50 años se había cerrado ni un solo día. Ni en Navidad, ni en Nochevieja, ni ningún otro día. Ha sido un golpe duro para todos”, explican. Y es que, si bien es cierto que cada vez el recuerdo de la pandemia parece más lejano y la normalidad vuelve a instalarse en nuestras vidas, los hosteleros aragoneses recuerdan muy bien todo lo que han sufrido durante el último año y medio. “En nuestro caso, al tener un negocio consolidado con tantos años de trayectoria a nuestras espaldas y una clientela fija, es algo que no nos habríamos imaginado jamás. De repente, de la noche a la mañana, te das cuenta que no hay nada asegurado”, admiten sus gerentes.

En el Berges no hay cocina, es una cafetería de día con cervezas y copas de noche. “También hemos apostado en los últimos años por una carta de cócteles y combinados, poner buena música y, sobre todo, por una gran plantilla”, aseguran.

El bar Berges está situado en la plaza de Fuentes de Ebro. C.I.

De hecho, reconoce que uno de los factores que ha permitido que la pandemia haya sido menos dura ha sido contar con un equipo como el suyo. “En todo momento nos han apoyado, se han puesto de nuestra parte y ha sido un lujo contar con ellos. Les estamos muy agradecidas”.

Además, cuenta con una amplia terraza en la plaza del pueblo, con más de 10 mesas. “Durante los dos meses y medio en los que el interior estaba completamente inutilizado, la terraza nos ha salvado la vida”, reconoce Eva.

"Hemos estado todo el tiempo preocupadas por conseguir la mayor comodidad de nuestra gente a pesar de las limitaciones"

Eso y el hecho de que los clientes de toda la vida jamás les han dejado de lado. “Nosotras compramos estufas, sombrillas y veladores; y hemos estado todo el tiempo preocupadas por conseguir la mayor comodidad de nuestra gente a pesar de las limitaciones. Sin duda, la gente nos ha respondido”, rememoran, emocionadas.

Lo más difícil, recuperar a los mayores

Por el Berges, cada día desfilan vecinos de todas las edades. Desde quienes están allí cada mañana, a las 8.00 puntuales para comenzar el día con un buen café, hasta los jóvenes -y ya no tanto- para disfrutar de una copa al finalizar la jornada: “Aun estando en un pueblo, la sensación de inseguridad y miedo ha sido igual para todos. Lo más difícil ha sido recuperar a nuestros clientes más mayores, a los de toda la vida. Les ha costado mucho volver, pero poco a poco se va consiguiendo”.

En mayo de 2020, coincidiendo con los 50 años de su apertura, Eva y Leo preparaban una gran fiesta. “De momento no hemos podido celebrarla, pero se hará tan pronto como pase el frío. 50 años no se cumplen todos los días y más aún después de todo lo que hemos vivido. No vamos a dejar de celebrarlo”, concluyen.