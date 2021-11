Los vecinos de La Jota reclaman la vuelta de la estatua del Royo del Rabal

Se han cumplido ya más de cuatro años desde que se retiró del zaragozano barrio de La Jota la estatua del Jotero, del escultor Carlos Ochoa y, a pesar del tiempo transcurrido, los vecinos no solo no lo olvidan, sino que no cejan en su empeño por tratar de recuperar este símbolo del barrio.

“Los barrios tenemos pocas obras de arte y edificios significativos, así que cuando perdemos uno se pierde cultura e identidad, por eso queremos que vuelvan a colocar la estatua”, explica el presidente de la Asociación de Vecinos La Jota, Juan Antonio Andrés. Esta estatua de casi tres metros se tuvo que retirar en septiembre de 2017 porque estaba siendo vandalizada continuamente y, al estar hecha de fibra de vidrio, alguno de los golpes que había recibido la dañaron seriamente. Desde entonces “está durmiendo el sueño de los justos en algún almacén municipal a la espera de que la restauren y la coloquen en un espacio digno”, señalan desde la asociación.

Desde el Ayuntamiento de Zaragoza, en ocasiones anteriores, les han explicado que colocarla al aire libre de nuevo después de restaurarla supondría un problema grave ya que se volvería a deteriorar. “Por eso, desde la asociación pedimos que al menos se restaure y se realice una copia con un material más perdurable y se coloque en un espacio digno y más seguro, como en la entrada del parque, y que la original se guarde en algún lugar visitable”, expone Andrés.

“Necesitamos que nos den fechas y propuestas -explica Andrés- aunque sabemos que será cuando haya presupuesto, pero necesitamos seguir reivindicando que, sea la original o la copia, queremos nuestra estatua de vuelta”.

Un lugar de encuentro

El Jotero llevaba en el barrio desde 1986, en la calle Royo del Rabal y fue siempre “un lugar de encuentro donde quedaba, en tiempos, la gente joven”. Sin embargo “ahora tenemos un cuadrado vallado vacío”, lamenta Andrés. Esto, en sus propias palabras “da una imagen de abandono y de dejadez por parte del ayuntamiento”. “La escultura era un símbolo y una señal de identidad del barrio, no te dejaba indiferente y la echamos de menos”, añade.

Los vecinos de La Jota se quejan de que “los barrios que se encuentran al otro lado del perímetro central de la ciudad suelen contar con pocas obras artísticas, estatuas, monumentos o edificios singulares y cuando alguno se deteriora, si se consigue salvar, no es prioritario para el ayuntamiento ni su restauración ni su recolocación en un espacio más digno”. Reivindican que “se nos atienda igual que a los barrios del centro”.

Andrés recuerda lo que sucedió con el busto de Manuel Viola que, según señala, fue salvado “in extremis “del robo y fue recolocado años después en otra zona más segura. Por eso piden que cuando se vuelva a colocar la estatua del Jotero sea en un lugar más seguro y digno: “En un pedestal alto o en una zona ajardinada que dificulte que se vandalice de nuevo”.

Fuentes del Ayuntamiento de Zaragoza recuerdan que “la estatua se retiró porque fue vandalizada en más de una ocasión y había que recuperarla”. Sin embargo, “los trabajos son más complejos de lo previsto dado que el material de la misma -resina- no es apto para garantizar su buena conservación en el exterior”. Por el momento, lo único que adelantan desde el consistorio es que “será restaurada según haya disposiciones económicas y planificación para la misma”.

Pedro Nadal y Auré, conocido como el Royo de Rabal (1844-1905) fue un destacado cantante de jota aragonesa.

