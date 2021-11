El alcalde de Calatayud busca un acuerdo para el pacto/convenio del Ayuntamiento, pero pide "sensatez"

El alcalde de Calatayud, José Manuel Aranda, ante las críticas de UGT ante la falta de avances en la negociación del pacto y del convenio de los trabajadores laborales y funcionarios del Ayuntamiento bilbilitano, que lleva caducado desde diciembre de 2019, explica que "estamos por la labor de alcanzar un acuerdo", pero pide "sensatez" a las reclamaciones de los representantes de los empleados públicos.

En este sentido, reclama que "todos tenemos que poner de nuestra parte" e insiste en que "la pelota también está en su tejado", en referencia a los sindicatos. "La solución no puede pasar por seguir aumentando el coste para los ciudadanos, que han estado en ERTE, ERE o han visto cerradas sus empresas", valoraba el primer edil. En cuanto a un horizonte para que las negociaciones avancen, Aranda reconoce que no hay fechas.

Respecto a las denuncias de UGT de que existe una discriminación entre trabajadores municipales en cuanto a la aplicación de los horarios, ya que hay un acuerdo para que la Policía Local vuelva a las 35 horas semanales mientras el resto de trabajadores siguen en 37,5, Aranda explicaba que "la Policía Local tiene sus propias particularidades y una organización de trabajo por semanas que hace que no sea exactamente igual".

Además, el regidor recordaba que "la jornada de 37,5 horas sigue en vigor y hasta que el Gobierno central no la elimine es algo que está ahí", a diferencia de UGT que recuerda que algunas administraciones ya han pasado a la de 35 horas semanales. Así, insistía en que "se cumplen las prejubilaciones y el pago del 100% de las bajas desde el primer día" y que "desde el 1 de enero se aplicará la subida del 2%.

Por todo ello Aranda apuntaba que "estamos haciendo un esfuerzo por mantener las tasas congeladas" y puntualizaba que "llegamos hasta donde podemos". "Estamos asumiendo muchas competencias impropias, como la residencia municipal o la escuela de música, por lo que tenemos que ser sensatos".

El pasado jueves, el pleno del Ayuntamiento dio luz verde a un expediente para que los trabajadores públicos pudieran seguir cobrando pluses y complementos que se dejaron de abonar en verano, una vez que el pacto y el convenio están caducados.

Desde el Sindicato Profesional de Policías Municipales, explican que en la reunión que se adoptó el acuerdo para reducir la jornada a 35 horas sí había una invitación para que además de ellos y CSIF participase UGT. También recuerdan que "hubo un acuerdo para adaptar el calendario laboral".

En el caso de CSIF, apuntan que "el acuerdo llega porque nosotros tenemos unos turnos diferentes y un calendario que nos afecta todo el año". En este punto, subrayan que "se señala esa reducción, pero no se dice que nosotros no podemos disfrutar de los días inhábiles, asuntos propios, flexibilidad de jornada o el teletrabajo y que nos regimos por un reglamento a parte como servicios especiales". "En la pandemia, junto a la residencia, fuimos de los pocos que no paramos", recuerdan.