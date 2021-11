Fernando Simón, en Zaragoza: "La primera variante de interés europea no fue la británica, sino la aragonesa"

El director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha asegurado este martes en Zaragoza que la primera variantes de interés europea "no fue la británica o la india, sino la aragonesa". En una jornada sobre prevención organizada por UGT Aragón ha recordado que la segunda ola "no tuvo nada que ver con los viajeros, sino con nuestros trabajadores". "Fueron fundamentalmente temporeros de la industria hortofrutícola y cárnica. No podemos asegurar que la transmisión se produjera en los lugares de trabajo. Se pudo producir perfectamente a la salida o la entrada", ha subrayado. En este sentido, ha comentado que la transmisión entre los temporeros "acabó llegando a la sociedad" justo en un momento en el que se empezaron a liberalizar las relaciones y empezaron a llegar turistas.

También ha hecho referencia a la tercera ola, la de Navidad, cuando "las medidas de control brillaron por su ausencia". Esto hizo que, en apenas dos días, hubiera una "explosión de transmisión" que se reflejó en la incidencia acumulada. El director del CCAES también ha hecho referencia al pico de contagios de este verano, que "no se debió ya a nuestra vulnerabilidad, al turismo externo o a los trabajadores, sino a los propios jóvenes, que se habían portado muy bien hasta que conseguimos proteger a nuestros mayores". "Llegó un momento en el que se 'cortaron la coleta'. En este caso, la edad media de los infectados fue de 27 años. Apenas hubo hospitalizados o ingresos en ucis en términos proporcionales, y hubo muy poquitos fallecidos", ha subrayado.

"No es que se escaparan los primeros casos"

De acuerdo con Simón, durante el estallido de la pandemia "no es que se escaparan los primeros casos, es que hubo una entrada masiva de infectados" procedentes de Italia. Como ejemplo ha puesto algunos eventos de por aquel entonces, como la feria ARCO, que visitaron 3.500 italianos, o el partido de fútbol entre el Atlanta y el Valencia.

Respecto a la vacunación, ha afirmado que incluso los grupos con menores porcentajes de inmunización, los jóvenes, "están muy bien vacunados". "Estamos muy por encima de lo que podíamos esperar y de los países de nuestro entorno. Esto ha hecho que la pandemia haya cambiado radicalmente. Antes afectaba principalmente a las personas mayores y ahora, a los niños, que se siguen contagiando al no estar vacunados", ha razonado.

Actualmente, "cada mes, con los puentes del Pilar, Todos los Santos, la Constitución y la Navidad", tenemos una ida y una venida, circunstancia que podría traducirse en un incremento de casos. "Con el uso de las mascarillas reducimos el riesgo de que alguno se infecte, pero no de todos. Ahora mismo, la probabilidad de que un infectado contagie a otra persona es menor, por lo que podemos esperar una evolución muy lenta y autolimitada", ha dicho, al tiempo que ha advertido de que "el peor escenaria sería que hubiera alguna variante que escapara a la inmunidad de la vacuna", un supuesto que no se da en la actualidad.