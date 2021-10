Crimen de la calle Dato | "¿Qué mensaje mando a la sociedad si mato a alguien de una paliza y me dejan libre?"

Luisa Villamil, hermana de Jorge, el joven de 19 años que murió el 23 de mayo de este año en la puerta de un bar de la calle Dato a consecuencia de una agresión, no quiere que la muerte de su hermano quede "impune". Esa es la sensación que tiene, sobre todo desde que el pasado 21 de octubre Iván M., de 24 años, saliera de la cárcel con una fianza de 6.000 euros. El investigado como presunto responsable del homicidio estaba en prisión provisional desde que ocurrieron los hechos.

La juez del caso tomó esta medida al valorar los recientes informes forenses que apuntan a que Iván M. propinó un golpe directo en el rostro de Jorge que, aunque fuera asestado "con enorme fuerza, y estando la víctima desprevenida, fue un acto impulsivo del que el investigado no pudo prever un resultado mortal". Esta conclusión, unida a declaraciones de testigos y al tiempo que el detenido llevaba en prisión, hizo que la magistrada accediera a la petición de su abogado, Jorge Berdún, y lo pusiera en libertad bajo fianza.

Todo esto ha causado frustración y decepción en la familia de la víctima, pues no comparte en absoluto esas conclusiones y mantiene que su hermano recibió "numerosos golpes" y no uno solo. "No lo digo yo –afirma Luisa Villamil– lo demuestran las lesiones que presentaba en diferentes puntos del cuerpo".

Los informes hablan de insuficiencia respiratoria por hemorragia interna

Según los informes aún provisionales, la muerte fue causada por un primer puñetazo en la parte derecha de la cara, lo que acarreó una hemorragia interna que se desplazó a las vías respiratorias, la cual produjo insuficiencia respiratoria. "Este mismo golpe provocó la caída de mi hermano hacia atrás y le causó lesiones en la parte occipital", explica. Además, discrepa en que Iván M. no volviera a golpearlo: "Aún viéndolo en el suelo inconsciente, le dio patadas. Mi hermano no llegó a defenderse en ningún momento".

Los testigos indican que el joven colombiano detenido como presunto autor material del homicidio dejó 'k.o.' a la víctima, de 19 años, que se sufrió un traumatismo craneal al desplomarse sobre la calzada.

El abogado de la familia, Javier Osés, se opuso a que saliera en libertad y expuso a la juez que, según el examen del cadáver, se advirtieron diferentes lesiones traumáticas: la primera en el pómulo derecho con rotura de una pieza dental, además de una contusión en un costado y diversos traumatismos en el cráneo, con hematomas en la zona temporal izquierda, occipital izquierda, zona parietal y zona frontal además de una fuerte contusión interna en el cráneo. A su juicio, todo esto no solo revela que recibió un violento y fuerte puñetazo en el rostro, sino también "agresiones paralelas".

Luisa Villamil recuerda que hay testigos que corroboran que el imputado propinó numerosas patadas "sin control" a la víctima estando en el suelo inconsciente. Por todo ello, afirma no entender por qué Iván M. está ahora en la calle. "Sé que mandó una carta desde la cárcel a una persona en la que se despide diciendo: “Estoy preso, pero no muerto”. Ahora no solamente esta vivo, si no que encima libre y feliz como si no hubiera hecho nada", afirma indignada.

"¿Qué mensaje mando a la sociedad si doy una paliza, mato a alguien y me dejan libre porque no fue intencional?", se pregunta. A pesar de todo, confía en que la Justicia termine aclarando cómo ocurrió todo y que el homicidio de su hermano no quede impune.

Llamamiento a amigos y testigos para el 13 de noviembre

Luisa Villamil ha convocado el sábado 13 de noviembre, a las 18.00, a los amigos y personas que quieran solidarizarse con su familia para que acudan a la calle Dato y demostrar que su hermano "no está solo". También hace un llamamiento a las personas que estuvieron en ese momento. "Si vieron algo que sea de importancia o si tienen algún vídeo que crean de relevancia, por favor contacten con nosotros. Ese día fue mi hermano, pero podría haber sido cualquier persona cercana a ustedes".