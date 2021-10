Aumenta el número de municipios aragoneses que suspenden el cobro de la plusvalía

El goteo de municipios que suspendieron de forma cautelar el cobro de la plusvalía continuó este jueves. Después de que lo hicieran las tres capitales de provincia, se sumaron Calatayud, Ejea de los Caballeros, Tauste, Tarazona, Épila y Cuarte de Huerva, que responden así a la situación de incertidumbre que arroja la sentencia del Tribunal Constitucional que anula el sistema de cálculo del controvertido impuesto.

El alcalde de Calatayud, José Manuel Aranda, asumía, por consejo de Secretaría e Intervención, la paralización inmediata del cobro aunque apuntaba que "es surrealista que estemos tomando medidas por referencia a una nota de prensa sin que la sentencia esté publicada". También decía que no cree que haya "mucha diferencia entre paralizarlo ya o no porque si es cosa de pocos días, las personas que estén en esta situación esperarán a qué se sepa la decisión del Constitucional".

Declaración de la FEMP

Pero al margen de la situación de colapso de la gestión diaria, el temor a tener un agujero económico recorría todos los ayuntamientos. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) convirtió ayer en manifiesto conjunto lo que estos días era un clamor de los alcaldes: que se cree un fondo de compensación a los ayuntamientos tras la anulación del sistema de cálculo de la plusvalía por parte del Tribunal Constitucional. Los alcaldes reclamaron que, además de cubrir las pérdidas, el Gobierno de España agilice la aprobación de una reforma del impuesto para garantizar la seguridad jurídica de los contribuyentes y la recaudación de los municipios.

"Necesitamos que nos ayude, de una vez por todas los ayuntamientos debemos tener el protagonismo que corresponde a los servicios públicos de nuestros vecinos", explicó el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón. El regidor avanzó el acuerdo alcanzado en la FEMP. "El manifiesto gira en torno a la necesidad de una normativa, que se haga de forma urgente y que las pérdidas efectivas de recaudación se compensen", dijo.

El comunicado de la FEMP no solo hace referencia a las mermas de recaudación que ha supuesto la última sentencia del Constitucional, que rechaza un sistema de cálculo por determinar que "siempre" existe aumento en el valor de los terrenos durante el periodo de la imposición, con independencia de que haya existido ese incremento y de su cuantía. Los ayuntamientos también piden que se compensen anteriores sentencias del Constitucional, de los años 2017 y 2019, que estrecharon el margen para cobrar este controvertido tributo.

A la situación en que están los ayuntamientos por esta sentencia, el alcalde de Zaragoza sumó otros aspectos. "No sabemos cuánto dinero va a haber para transporte público este año 2021, no sabemos cuánto va a venir de los fondos europeos, porque no va a cumplirse la cifra esperada por los ayuntamientos, y ahora viene la plusvalía", lamentó Azcón. Los alcaldes, a través de la FEMP, demandaron al Parlamento "que tramite de urgencia las normas" para cumplir con sus reclamaciones.