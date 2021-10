Zaragoza convocará 71 plazas de Policía Local para reforzar la seguridad y adherirse al Viogén

El Ayuntamiento de Zaragoza convocará 71 plazas de Policía Local para reducir la merma de efectivos, reforzar la seguridad y adherirse, tras años de retraso, al sistema Viogén de protección a las víctimas de la violencia machista, que se creó en 2007 y del que ya forman parte prácticamente todas las grandes ciudades del país. Se incluirán en la Oferta de Empleo Público de 2021 que, como ha defendido el alcalde, Jorge Azcón, será la mayor para este cuerpo desde 2008. Los procesos selectivos se celebrarán a lo largo del año que viene y a estos agentes habrá que sumar los 36 que se incorporarán tras los exámenes previstos a final de año y seis más que llegarán de otros municipios de la Comunidad. Todo esto, en medio de la escalada de violencia que se ha producido en las últimas semanas, cuando en pocos días se han registrado tres agresiones a cuatro policías tanto nacionales como locales, fuera de servicio y durante su trabajo.

Por este motivo, el regidor, que ha hecho este anuncio durante una visita al cuartel de Domingo Miral, ha querido expresar también su "condena más absoluta" a todo lo ocurrido y ha lamentado que esto no haya sido "unánime" en el Consistorio. "Nos hubiera gustado que la declaración institucional que intentamos impulsar desde el gobierno hubiera salido por consenso, pero evidentemente algún grupo de la izquierda no ha querido", ha dicho, para recordar que igualmente se debatirá en el próximo pleno, donde ha asegurado que será apoyada por una "mayoría abrumadora de los concejales". Y, con la nueva convocatoria, que tendrá un coste de tres millones de euros y que llega, en palabras del alcalde, en una situación económica que "no es especialmente boyante", se ha querido "reflejar en hechos el apoyo" a los agentes. "La prioridad es que haya seguridad en nuestra ciudad", ha defendido.

En este sentido, ha recordado que desde el año de la Expo y hasta 2018 "no se incorporó ni un solo policía a la plantilla", algo que, ha asegurado, no había ocurrido "nunca en la historia" durante un periodo de tiempo tan largo. "Ese es en gran parte el origen de lo que hoy está sufriendo la Policía Local en la ciudad", ha dicho. Después, fue el anterior gobierno de ZEC quien convocó la primera oposición, que culminó con la incorporación de 17 agentes. El año pasado se sumaron 43 más y ahora, a finales de 2021, se celebrarán las pruebas selectivas para 36 nuevas plazas y llegarán otros seis por cuestiones de movilidad. En total, más de un centenar de agentes en los últimos tres años.

No obstante, la plantilla sufre un déficit muy acusado que, entre otras cuestiones, había impedido a la ciudad sumarse al sistema Viogén, ya que para hacerlo era necesario incorporar efectivos. De hecho, el Ministerio de Interior rechazó en mayo la última propuesta del Ayuntamiento por esta cuestión. El regidor no ha precisado en cuánto se cifra esta merma, pero los sindicatos ya han denunciado en múltiples ocasiones que supera los 300 agentes. También han demandado medidas ante el cambio de tendencia que aseguran que están observando últimamente, sobre todo en el ocio nocturno, con una "pequeña parte" de la ciudadanía que, según explicaron desde Comisiones Obreras, se comporta de manera "inusualmente violenta e incívica". Así se observó, por ejemplo, con los altercados contra policías que se registraron durante la madrugada del día del Pilar en la zona de la plaza del Justicia o con las agresiones producidas en las últimas semanas, también en un contexto similar.

En estas circunstancias, parece que las reivindicaciones ya están siendo escuchadas y, de momento, se han traducido en la convocatoria de 71 plazas más. "Los nuevos agentes van a servir para reforzar todas las unidades de la Policía. Es evidente que su misión fundamental está en velar por la seguridad vial, pero también refuerza, colabora y coopera con la Policía Nacional en todo lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana", ha indicado Azcón. Igualmente, ha rematado, el incremento de efectivos permitirá colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la protección de las mujeres víctimas de maltrato. "Van a hacer que tengamos plantilla suficiente para que la Policía Local, después de años de olvido y ausencia, colabore con un problema tan importante que existe en la sociedad, y del cual Zaragoza no se libra, que es la violencia machista", ha sentenciado.