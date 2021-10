Aranda insta desde el Senado a impulsar la especialidad en psiquiatría infantil y de la adolescencia

El senador del PP por la provincia de Zaragoza José Manuel Aranda ha instado al Gobierno central a impulsar la especialidad médica en psiquiatría infantil y de la adolescencia. Lo ha hecho tras conocer la respuesta a su pregunta sobre los planes para la puesta en marcha de dicha área, que considera "más necesaria que nunca" y en la que "no han anunciado plazos concretos para que sea una realidad".

Así, a través de un comunicado, considera que la salud mental es fundamental para el bienestar de las personas. "Por esa razón es imprescindible que el sistema de salud disponga de profesionales cualificados para atender esas enfermedades que también se producen en los niños y los adolescentes", aboga la formación conservadora.

Según la respuesta del propio Ejecutivo central, el Gobierno ya ha iniciado el procedimiento de constitución de la Comisión Nacional de la Especialidad para que se pueda comenzar la elaboración del programa formativo. No obstante, Aranda ha recalcado que "no hay tiempo que perder", y que los responsables públicos "deben poner todos los recursos a su disposición para que no se dilate en el tiempo una especialidad que es imprescindible para la salud de nuestros más jóvenes".

"Hay que agilizar al máximo los plazos porque los hechos nos demuestran que hay que disponer de esta especialidad lo antes posible para atender de la mejor manera las enfermedades mentales", ha resaltado el senador del Partido Popular de Zaragoza.