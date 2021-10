Comienza el juicio por el accidentado crucero por el Danubio de un grupo de zaragozanos

Ciento cincuenta españoles embarcaron el 22 de julio de 2017 en el barco A-Rosa Riva con la perspectiva de disfrutar de siete inolvidables noches de crucero por el Danubio entre Linz (Austria) y Budapest (Hungría). Sin embargo, sus previsiones se truncaron al segundo día, cuando se declaró un incendio en la sauna de la embarcación que obligó a evacuar de forma precipitada a todo el pasaje. Un grupo de cuarenta afectados, entre los que se incluyen seis zaragozanos, asegura que el desalojo fue una «auténtica improvisación» y que pasaron bastante miedo. De ahí que decidieran demandar a los organizadores, a los que ahora exigen casi 112.000 euros de indemnización.

Los pasajeros del crucero procedían de distintas ciudades españolas, pero el mayor grupo de afectados era de Zaragoza, de ahí que la causa se tramitara en el Juzgado de Primera Instancia número 3 de la capital aragonesa. De hecho, el juicio comenzó a celebrarse este lunes, 25 de octubre, en la Ciudad de la Justicia.

Durante su intervención, el abogado Francisco Javier Acín Vinyeta, que representa a los demandantes, puso de manifiesto los supuestos fallos del protocolo de seguridad. Recordó, a modo de ejemplo, que los pasajeros tuvieron que subir a popa sin chaleco salvavidas. Y allí permanecieron, mientras sofocaban el incendio, a la espera de que llegara un bote de rescate. No hubo víctimas, pero los demandantes insisten en que las medidas de seguridad eran «pura teoría». Por ello, no solo reclaman la devolución de los billetes –algunos pagaron cerca de 4.000 euros–, sino también una compensación por daños morales.

Los turoperadores aseguran que actuaron correctamente y piden que la demanda no sea admitida, ya que los clientes pudieron seguir el viaje en bus. Estos replican que no les dieron la opción de regresar a España, que era lo que tras un suceso así querían. Hasta el momento, no han recibido ninguna indemnización por estos hechos.